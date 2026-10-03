Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin eylül ayı itibarıyla dönüş yolculuklarını tamamlaması, Edirne'deki sınır kapılarında normalleşmeyi beraberinde getirdi. Sınır trafiğinin azalmasını fırsat bilen komşu ülke vatandaşları, kışlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere kentin tarihi çarşılarına ve Balkan Pazarı'na yöneldi.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in paylaştığı verilere göre, geride kalan üç aylık yaz döneminde sınır kapılarından toplam 3 milyon 700 bin yolcu giriş ve çıkış yaptı. Bu yoğunluk nedeniyle yaz aylarını sakin geçiren yerel esnaf, eylül ayıyla birlikte artan yabancı müşteri hareketliliğinden memnuniyet duyuyor. Giyimden gıdaya kadar tüm kışlık erzaklarını Türkiye'den temin eden ziyaretçiler, araçlarının bagajlarını doldurarak ülkelerine dönüyor.

ESNAF VE ZİYARETÇİLER FİYATLAR HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Balkan Pazarı esnaflarından Mehmet Demir, artan maliyetler ve yerli halkın alım gücünün düşmesi nedeniyle iç piyasaya ürün satmakta zorlandıklarını belirtti. Yabancı müşterilerin gelmesiyle işlerin açıldığını aktaran Demir, yaz aylarındaki gurbetçi yoğunluğunun ticareti durma noktasına getirdiğini ifade etti. Pazarda tezgah açan Ahmet Süzen ise Türkiye'deki sıfır ürün fiyatlarının, Bulgaristan'daki ikinci el piyasasıyla eşdeğer olduğunu ve bu durumun komşu ülke vatandaşları için büyük bir cazibe yarattığını vurguladı.

SINIR TİCARETİNDE DÖVİZ KURU ETKİSİ NASIL ŞEKİLLENİYOR?

Bulgaristan vatandaşlarının Edirne'yi tercih etmesindeki temel etken, döviz kuru farkının yarattığı yüksek alım gücü avantajına dayanıyor. Esnafın da dikkat çektiği üzere, Bulgaristan'ın avroya geçiş sürecindeki ekonomik dinamiklere rağmen, Türkiye pazarındaki fiyatlandırmalar yabancı ziyaretçiler için hala oldukça erişilebilir seviyede bulunuyor. Kendi ülkelerinde turizm sektöründe çalışan ve yazın vakit bulamayan Bulgar turistler, sezonun kapanmasıyla birlikte kışlık stoklarını sınır ticaretinin merkezine dönüşen Edirne'den tedarik ediyor.

Alışveriş için eşiyle birlikte kente gelen ziyaretçilerden Mehmet Salih, Türkiye'deki fiyatların kendi ülkelerine kıyasla çok daha uygun olduğunu dile getirdi. Yılda birkaç kez toplu alışveriş için sınırı geçtiklerini belirten yabancı müşteriler, özellikle gıda ve giyim ihtiyaçlarını tek seferde karşılamayı tercih ediyor. Sınır kapılarındaki bu ticari hareketliliğin kış ayları boyunca bölge ekonomisine katkı sağlaması öngörülüyor.