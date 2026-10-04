Ardahan’ın Posof ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla kurtarılırken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, dün gece Ardahan-Posof-Türkgözü yolunda meydana geldi. Seyir halinde olan iki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken, bazı yaralılar otomobillerde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARI EKİPLER KURTARDI

Olay yerine ulaşan ekipler, araçlarda sıkışan yaralıların çıkarılması için çalışma başlattı. AFAD ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılan 4 yaralı, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Hastanede tedavileri devam eden yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.