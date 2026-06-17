İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı, haftalık olağan ilçe yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Yerel ve genel siyasi gelişmelerin değerlendirildiği toplantının ana gündem maddesi teşkilatlanma çalışmaları oldu. Seçim süreci hazırlıklarına hız kesmeden devam eden ilçe yönetimi, partinin sahadaki gücünü artırmak amacıyla mahalle teşkilatlarındaki yeni görevlendirmeleri karara bağladı.

​9 MAHALLEYE YENİ BAŞKAN ATANDI

​Yapılan titiz değerlendirmelerin ardından, Alanya'nın kritik noktalarındaki 9 mahalleye yeni başkanların ataması gerçekleştirildi. İlçe yönetiminin kararıyla: İshaklı Mahallesi Ömer Akın, Aliefendi Mahallesi Ruhi Şükrü Şen, Bademağacı Mahallesi Yaşar Sulutaş, Beyreli Mahallesi Kemal Şamlı, Kızlarpınarı Mahallesi Necip Çetiner, Güllerpınarı Mahallesi Fatih Çalış, Seki Mahallesi Erdoğan Yılmaz, Dinek Mahallesi Ali Serttaş, Çarşı Mahallesi Ömer Kiraz göreve getirilen isimler oldu.

​Atamaları kamuoyuna duyuran İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, yeni mahalle başkanlarına görevlerinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Türkiye'nin mevcut gündemine ve partinin üstlendiği misyona dikkat çeken Başkan Er, "Ülkemizin geçtiği bu zorlu süreçte görev alan değerli başkanlarımı tebrik ediyor, bütün vatandaşlarımızı ülkemizin de son kalesi olan İYİ Parti’de birleşmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.