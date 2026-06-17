​Alanya, DMD hastalığı ile mücadele eden minik Taha Miraç’ın sağlığına kavuşabilmesi için büyük bir dayanışma örneğine imza atmaya hazırlanıyor. Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez öncülüğünde, Taha Miraç’ın tedavi masraflarına destek olmak amacıyla geniş kapsamlı bir canlı yayın yardım kampanyası organize edildi.

​CUMA AKŞAMI SAAT 21.00’DE DEV BULUŞMA

Mahmutlar Mahalle Muhtarlığında gerçekleşecek olan canlı yayın, cuma akşamı saat 21.00’de Muhtar Ahmet Sönmez’in resmi Instagram hesabı üzerinden başlatılacak. Yayına Muhtar Ahmet Sönmez’in yanı sıra Aza Kamile Bal, emlak danışmanı Ada Er ve gazeteci Sudi Çandır da katılım sağlayacak. Taha Miraç’ın hayati tedavisi için bugüne kadar yürütülen kampanyalarda gerekli olan ücretin henüz yüzde 40'lık kısmı temin edilebildi. Kalan yüzde 60'lık dilimin tamamlanması ve minik Taha’nın bir an önce tedavisine başlanabilmesi için organize edilen bu yayında; bölgenin STK başkanları, siyasetçileri, iş insanları ve çok sayıda vatandaş canlı bağlantılarla yayına katılarak destek arayacak. Muhtar Sönmez, tüm Alanya halkını bu anlamlı yayına katılmaya ve bağış yapmaya davet etti.