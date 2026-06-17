​Alanya Belediyesi, kentin en büyük ve yoğun mahallelerinden biri olan Mahmutlar’da yaya güvenliğini ve konforunu artırmak adına büyük bir dönüşüm hamlesi başlatıyor. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in yıl sonu itibarıyla Mahmutlar’da hızlı bir çalışma başlatılacak müjdesinin ardından belediye ekipleri sahada kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi.

​İLK DURAK KAZALARIN MERKEZİ MEHMET ÇAKIR KAVŞAĞI

​Projenin ilk ayağı, D-400 karayolu üzerinde sık sık trafik kazalarıyla gündeme gelen ve yayalar için risk oluşturan Mehmet Çakır Kavşağı’ndaki alt geçit olacak. Bu alt geçit, mahallede hayata geçirilecek modern dönüşümün ilk örnek projesi niteliğini taşıyacak.

​Hayata geçirilecek projeyle alt geçitlerin kasvetli havası tamamen dağıtılacak. Çalışmalar kapsamında alt geçidin zemininden başlanarak merdivenlerine kadar tüm yıpranmış alanlar tamamen yenilenecek. Görsel estetiği artırmak adına duvarlar gökkuşağı renkleriyle boyanırken, kurulacak güçlü ve modern aydınlatma sistemleri sayesinde özellikle gece kullanımlarında konfor ve güvenlik en üst seviyeye çıkarılacak.

​BAŞKAN DANIŞMANI NAZMİ ZAVLAK SAHADA

​Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Sönmez ile bölgeye adeta bir çıkarma yaparak denetimlerde bulunan Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Mahmutlar Mahallesi’nin önemine vurgu yapan mesajlar verdi. Alt geçitlerde başlatacakları çalışmanın ilk startını kazalarla anılan Mehmet Çakır D-400 kavşağındaki alt geçitle verdiklerini belirten Zavlak, temel amaçlarının alt geçitlerin fiziki halini iyileştirerek yayaların trafikten bağımsız ve güvenli bir şekilde bu geçitleri kullanmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Zavlak, aydınlatmadan görsel iyileştirmeye kadar her türlü çalışmayı titizlikle yapacaklarını sözlerine ekledi.

​Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak ve beraberindeki teknik ekip, alt geçit projesinin yanı sıra Mahmutlar sahil şeridinde ve mahalle genelindeki parklarda da geniş çaplı incelemeler gerçekleştirdi. Alanya Belediyesi'nin Mahmutlar'daki yaşam kalitesini artırmaya yönelik vizyon çalışmalarının, planlanan takvim doğrultusunda hız kesmeden sahaya yansıyacağı belirtildi.