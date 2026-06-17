​Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, Alanya'nın il statüsüne kavuşması talebine tam destek verdiklerini açıkladı. Alanya merkezli yeni bir il haritası öneren Sarıca, bu değişimin bölgeye getireceği bürokratik, ekonomik ve siyasi avantajları sıraladı.

​"7 İLÇELİ GÜÇLÜ BİR İL YAPISI MÜMKÜN"

​Alanya'nın il olması durumunda çevre ilçelerin ve büyük beldelerin durumunun yeniden şekilleneceğini belirten Sarıca, şu ifadeleri kullandı:

​"Alanya'nın il olması halinde; Gazipaşa, Gündoğmuş ve Sarıveliler'in de bu yapıya dahil edilmesiyle birlikte doğuda Demirtaş ve Mahmutlar, batıda ise Konaklı ve Avsallar gibi bölgelerin ilçe statüsüne kavuşması mümkün olabilir. Böylece Alanya merkezli, toplam yedi ilçeden oluşan güçlü bir il yapısı ortaya çıkabilir."

​Mevcut yapıda vatandaşların birçok resmi işlem için Antalya'ya gitmek zorunda kaldığını hatırlatan Sarıca, il statüsüyle birlikte valilik ve il müdürlüklerinin Alanya’ya geleceğini, böylece hizmete erişimin hızlanacağını vurguladı. Ayrıca Alanya'nın merkezi bütçeden alacağı payın artacağını ve kamu yatırımlarının daha etkin planlanacağını ifade etti.

​"MECLİS'TE 5-6 MİLLETVEKİLİ İLE TEMSİL EDİLEBİLİRİZ"

​Nüfus gücünün siyasi temsile yansıyacağını belirten Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, sözlerini şöyle tamamladı: "Gazipaşa, Gündoğmuş ve Sarıveliler'in de dahil edilmesiyle nüfusun 400 binin üzerine çıkması mümkün olacaktır. Bu büyüklükte bir nüfus, Alanya'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaklaşık 5-6 milletvekili ile temsil edilmesine imkân sağlayabilir. Kısacası Alanya'nın il olması; hizmetlerin hızlanması, kamu yatırımlarının artması ve bölgenin siyasi temsil gücünün yükselmesi açısından önemli bir adım olacaktır. Saadet Partisi Alanya Teşkilatı olarak bu süreci sonuna kadar destekliyoruz."