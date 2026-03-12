ALANYA Karadenizliler Derneği (ALKARDER), Alanya’da görev yapan basın mensuplarını düzenlenen iftar yemeğinde ağırladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda birlik ve beraberlik mesajları verildi. İftar programına Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen, cemiyet üyeleri ve gazeteciler katıldı.

BAŞKAN HACIFAZLIOĞLU’NDAN BİRLİK MESAJI

Programda konuşan ALKARDER Başkanı Recep Hacıfazlıoğlu davete katıldıkları için basın mensuplarına teşekkür etti. Davetlilerle tek tek yakından ilgilenen Başkan Hacıfazlıoğlu, “Alanya’mızın gözü kulağı olan basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Bu iftarı bizimle paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı minnettarız. Alanya Karadenizliler Derneği olarak üç yıldır iftar sofralarında sizlerle bir araya geliyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne kadar her zaman yanımızda oldunuz. Biz de elimizden geldiği kadar sizlere destek olmaya çalıştık. Desteklerinizin devamını bekliyoruz” dedi.

BAŞKAN KESEN’E PLAKET TAKDİM EDİLDİ

İftar programının ardından ALKARDER Başkanı Recep Hacıfazlıoğlu ve yönetimi adına Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen’e plaket takdim edildi. Başkan Kesen de kendilerini davet eden ALKARDER Başkanı Recep Hacıfazlıoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.(Ramazan ÖZDEMİR)