Alanya genelinde etkisini hissettiren soğuk hava dalgası, gece saatlerinde yerini dondurucu bir soğuğa bıraktı. Özellikle ilçenin yüksek rakımlı bölgelerinde termometrelerin sıfırın altını göstermesiyle birlikte kırsal yaşamda zorlu koşullar baş gösterdi.

MANZARA BUZ KESTİ

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kırsal mahallelerdeki bahçeler ve ağaçlar buz tabakasıyla kaplanırken, durgun su birikintilerinin tamamen donduğu gözlendi. Görsel olarak kışın sert yüzünü gösteren bu durum, ulaşımda ise ciddi tehlikeleri beraberinde getirdi. Bölgedeki yollar, aşırı soğuk nedeniyle adeta buz pistine dönüşerek sürücüler için risk oluşturdu.

EKİPLERDEN TUZLAMA MÜDAHALESİ

Ulaşımda yaşanabilecek aksamaların ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler teyakkuza geçti. Buzlanmanın yoğun olduğu kritik noktalara hızla ulaşan ekipler, yollarda kapsamlı tuzlama çalışması gerçekleştirerek güvenli akışı sağlamak için yoğun mesai harcadı.