CORENDON Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'nın Süper Lig'deki iki temsilcisi olan Antalyaspor'a ve Alanyaspor'a eşit olarak imkân sunması gerektiği yönünde açıklamalarda bulundu. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Antalyaspor'a sağladığı imkanların eşit olarak Corendon Alanyaspor'a da sağlanması gerektiğini söyledi. Bu konuyu daha önce Alanya Belediye Meclisi'ne taşıdıklarını belirten Tavlı, "Antalya Büyükşehir Belediyesi, 12 ilçenin billboardlarını Antalyaspor'a tahsis etti. Antalya'mızın Süper Lig'de 2 takımından biri olan Antalyaspor'a verilen destek ve hizmetlerin Alanyaspor'a verilmediğini görüyoruz. Bu da bizi açıkçası çok üzüyor. Biz de bu konuyu meclis üyesi arkadaşlarımızla Alanya Belediyesi Meclisi'nde gündeme getirdik. Tüm belediye meclis üyeleri, Büyükşehir'e bu konunun gönderilmesi ve kalan 7 ilçenin billboardlarının Alanyaspor'a tahsis edilmesi için oy birliği ile destek verdiler. Görüyoruz ki yıllardır atıl bekleyen bir Alanyaspor Tesisimiz var. Biz bu haksızlığı dile getirmeye devam edeceğiz." dedi.

"AYRIMCILIK NET OLARAK ORTADA"

Antalya'nın Süper Lig'de mücadele eden iki takımının olduğunu belirten Başkan Hasan Çavuşoğlu ise, "Bizim Antalya'da bir Antalyaspor'umuz var, bir de Alanyaspor'umuz var. Başta Antalya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Antalya'yı yönetenlerin gerek Antalyaspor'a, gerekse Alanyaspor'a eşit olarak imkan sunmaları gerekiyor. Süper Lig'de iki takımımızın olması şehir için çok önemli. Hem turizm hem tanıtım hem de insanların spor aktivitesine katılımı açısından çok önemli. Bunu söylediğimde eleştiri alıyorum ama Menderes Türel başkanımdan sonra Büyükşehir Belediyesi'nin Alanyaspor'a yapmış olduğu hiçbir hizmet maalesef yok. Hatta bir tane kiralık otobüs vardı Menderes Türel döneminden kalan, onu da geri çektiler. Bir otobüsü dahi Alanyaspor'a çok gördüler. Başkan veya yetkililerin Alanyaspor'a hiçbir ziyaretleri de olmadı. Burada ayrımcılık olduğu net olarak ortaya çıkıyor. Bunu şehrim, Alanyaspor, Alanyaspor'u sevenler ve camiam adına söylemek zorundayım." diye konuştu.

"TESİSLERDE ÖRDEKLER YÜZÜYOR"

Antalya'nın Süper Lig'deki iki temsilcisi Antalyaspor ve Alanyaspor arasında bir ayrım görmediğini ve iki takımın da çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Çavuşoğlu, "Ben her zaman Antalyaspor'umuz, Alanyaspor'umuz diye söylerim. Bunu da bu şekilde söyleyen bir tek ben varım. Alanyaspor'a karşı ciddi bir ayrımcılık olduğunu söylemeye dahi gerek yok. Tabi eşit derecede biz de faydalanmak istediğimizi söylüyoruz her defasında. Tesisleri biliyorsunuz zaten. Atıl vaziyette. Tesislere gittiğimde ördekler dolaşıyordu. Gerçekten vahim bir durumda. Tesisle alakalı önümüzdeki günlerde bir toplantı yapılacağı konusunda bilgi aldım. İnşallah bir yol alırlar. Tesisle ilgili bir küçültme çalışması olduğunu söylediler ama bununla alakalı karşılıklı bir görüşme yaptıktan sonra bu açıklamayı yapmak istiyorum. Bunu bir araya geldiğimizde konuşacağız. Umarım toplantıya başkan vekili de katılır. Onlar bir adım atmak isterse, biz iki adım atarız. Toplantı gerçekleşince de bir açıklama yaparız. Maalesef konu Alanyaspor olunca Büyükşehir'in yaklaşımı bugüne kadar hiç hoş bir durum yaratmadı." dedi. Ziyaretin ardından Başkan Çavuşoğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Tavlı'ya fincan seti ile atkı hediye etti.