Alanya’da sağlık ve sosyal hizmet emekçileri, düşük ücretler ve hızla artan yaşam maliyetlerine dikkat çekmek için iş bıraktı. Emekçiler, ek zam ve insanca yaşam koşulları talep etti.

ALANYA’DA SAĞLIK EMEKÇİLERİ ALANDA

Alanya’da sağlık ve sosyal hizmetler alanında görev yapan kamu emekçileri, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü ülke genelinde gerçekleştirilen iş bırakma eylemi kapsamında görevlerine ara verdi. Eylem, Alanya Devlet Hastanesi önü başta olmak üzere kent merkezinde eş zamanlı olarak yapıldı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası öncülüğünde düzenlenen eylemde, düşük maaşlar, yüksek enflasyon ve özellikle kontrolsüz artan kira fiyatları öne çıktı.

“GEÇİNMEK HER AY DAHA DA ZORLAŞIYOR”

Sendika Başkanı Zehra Ayata, yaptığı açıklamada, emekçilerin artık temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirterek şunları söyledi: “Bugün burada yalnızca kendimiz için değil, ailelerimiz ve geleceğimiz için iş bıraktık. Aldığımız maaş, ayın ortasını bile göremeden eriyor. Hepimizin hak ettiği insanca yaşam koşulları için üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz.”

“MAAŞ ZAMMI EV SAHİBİNE GİDİYOR”

Yapılan ortak açıklamada, açıklanan maaş artışlarının, vatandaşın yaşadığı gerçek hayatla örtüşmediği vurgulandı. Özellikle Alanya gibi kira fiyatlarının kısa sürede katlandığı kentlerde, kamu emekçilerinin barınma sorununun büyüdüğüne dikkat çekildi. Paylaşılan örnekte; Aralık ayında 55 bin TL maaş alan bir memurun, Ocak ayı itibarıyla maaşının 66 bin TL’ye yükseldiği ancak aynı dönemde kirasının 25 bin TL’den 33 bin 720 TL’ye çıktığı ifade edildi. Böylece maaş artışının büyük bölümünün doğrudan kiraya gittiği belirtildi. Bir sağlık çalışanı ise durumu şu sözlerle özetledi: “Zam var diyorlar ama pazara çıktığımızda yok. Maaş artıyor, ev sahibi kapıyı çalıyor.”

“ENFLASYON KÂĞIT ÜZERİNDE DÜŞÜK”

Açıklamada, resmi enflasyon verileri ile vatandaşın günlük hayatta hissettiği zamlar arasındaki farkın giderek açıldığına vurgu yapıldı. TÜİK verilerinde enflasyon oranları düşüş eğiliminde görünse de; gıda, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi temel harcama kalemlerinde artışların devam ettiği ifade edildi. Toplu taşıma ücretleri, sağlıkta katılım payları, muayene ücretleri ve otoyol geçişleri gibi kalemlerde yapılan zamların, maaş artışlarının çok üzerinde seyrettiği belirtilerek, kamu emekçilerinin alım gücünün her ay biraz daha düştüğü kaydedildi.

SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ

Eylem kapsamında sağlık ve sosyal hizmet emekçileri şu talepleri dile getirdi:

Ocak ayından itibaren maaşlara ek yüzde 20 zam yapılması

yapılması Seyyanen ödeneğin taban maaşlara yansıtılması

Tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge verilmesi

verilmesi Mülakat sisteminin kaldırılması

Grevli toplu pazarlık hakkının tanınması

En düşük kamu emekçisi maaşının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması

Kira, kreş ve yol desteği sağlanması

“BUGÜN SUSARSAK YARIN GEÇ KALIRIZ”

Açıklamanın sonunda, yaşanan ekonomik sıkıntıların yalnızca sağlık emekçilerini değil, toplumun tüm kesimlerini etkilediği vurgulandı. Emekçiler, gençleri ve tüm çalışanları insanca yaşam ve güvenceli bir gelecek için birlikte mücadele etmeye çağırdı.

KAYNAK

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası – Basın Açıklaması