TRENDYOL Süper Lig'in ikinci yarısı öncesinde ilk ciddi sınavına çıkan turuncu-yeşilli ekip, ortaya koyduğu performansla lig öncesi "hazırız" mesajını veremedi. Alınan beraberlik, teknik heyet ve camiada eksiklerin görülmesi açısından önemli bir prova olarak değerlendirildi. Karagümrük maçının ardından izin yapmayan Alanyasporlu futbolcular, ara vermeden 18 Ocak Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan antrenmanda, Karagümrük maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma koşusunun ardından taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Alanyaspor, Fenerbahçe maçına yönelik hazırlıklarını bugün yapılacak antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Haber Merkezi