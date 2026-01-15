TRENDYOL Süper Lig'in ikinci yarısı öncesinde ilk ciddi sınavına çıkan turuncu-yeşilli ekip, ortaya koyduğu performansla lig öncesi "hazırız" mesajını veremedi. Alınan beraberlik, teknik heyet ve camiada eksiklerin görülmesi açısından önemli bir prova olarak değerlendirildi. Karagümrük maçının ardından izin yapmayan Alanyasporlu futbolcular, ara vermeden 18 Ocak Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan antrenmanda, Karagümrük maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma koşusunun ardından taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Alanyaspor, Fenerbahçe maçına yönelik hazırlıklarını bugün yapılacak antrenmanla sürdürecek.
Alanyaspor izin nedir bilmiyor!
Corendon Alanyaspor, 2026 yılının ilk resmi mücadelesinde Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldiği maçtan 2-2'lik sonuçla ayrıldı. Turuncu-yeşilli ekip, ara vermeden 18 Ocak'ta oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti
