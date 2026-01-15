MAHMUTLAR Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti kamuya ait olan 858 ada 1 parsel üzerindeki belirsizlik, bölge halkını ve sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirdi. Mahmutlar’ın mevcut ve geçmiş dönem temsilcileri, bu değerli alanın betonlaşmak yerine Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bünyesinde; içerisinde tohum bankası, tropikal bitki geliştirme merkezi ve tarım müzesi barındıran bir akademi üssüne dönüştürülmesini istiyor.

MUHTAR AHMET SÖNMEZ: HALKIN TALEBİ BİLİM VE DOĞADAN YANADIR

Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez, mahalle halkının bu alanın kamu yararına en yüksek verimle kullanılmasını beklediğini ifade ederek, "Bizler Mahmutlar halkı olarak, 110 dönümlük bu arazinin geçmişteki planlamasının artık rafa kalktığını görüyoruz. Burası ALKÜ’ye veya Üniversite Vakfı’na tahsis edilmelidir. Mahallemizin göbeğinde, bilimsel tarım tekniklerinin uygulandığı, çocuklarımızın endemik bitkileri tanıdığı bir merkez istiyoruz. Alanya tarımının geleceği olan tohum bankasının, tropikal meyve geliştirme çalışmalarının bu alanda yapılması, Mahmutlar’a sadece vizyon değil, ekonomik bir kimlik kazandıracaktır. Bu arazi ALKÜ’nün olsun, Mahmutlar kazansın" dedi.

MAHKOD BAŞKANI ALİ KOÇ: TARIM VE TURİZMİ BURADA YAŞATALIM

Mahmutlar Koruma ve Yaşatma Derneği (MAHKOD) Başkanı Ali Koç, projenin turizm ayağına dikkat çekerek şunları söyledi: "Alanya artık sadece kum, deniz ve güneşten ibaret değil. Dünya genelinde 'Agro-Turizm' (Tarım Turizmi) yükselen bir trend. 858 ada 1 parsel, ALKÜ’nün bilimsel gücüyle birleştiğinde ortaya muazzam bir destinasyon çıkacaktır. İçinde konaklama tesislerinin de olduğu, turistlerin tropikal meyve hasatlarına katıldığı, tarım müzesini gezdiği bir kompleks hayal ediyoruz. Burası üniversiteye devredilirse hem endemik bitkilerimiz korunur hem de turizmimiz 12 aya yayılır. MAHKOD olarak bu talebin sonuna kadar arkasındayız."

HASAN BASAR: STRATEJİK BİR ADIM TOHUM BANKASI

Mahmutlar İlçe Platformu Başkanı Hasan Basar, arazinin stratejik önemine vurgu yaparak bilimsel çalışmaların gerekliliğini belirtti. Basar, "Alanya ve çevresi, mikroklima iklimi sayesinde Türkiye’nin tropikal meyve deposu haline geldi. Ancak bu üretimin bir bilim merkezine, bir gen bankasına ihtiyacı var. 2009'dan bu yana bekleyen bu arazinin ALKÜ’ye tahsisi, bölgedeki tarım üreticileri için bir dönüm noktası olacaktır. Bilimsel tarım tekniklerinin sahada uygulandığı, tohumlarımızın güvence altına alındığı bir merkez, Alanya’nın yarınlarına bırakılacak en büyük mirastır. Platform olarak yetkililere çağrımız; bu alanı üniversitemize kazandırın" ifadelerini kullandı. AV. MURAT CAN: HUKUKİ VE SOSYAL AÇIDAN EN DOĞRU KARAR BUDUR

Mahmutlar eski Belediye Başkan Vekili Av. Murat Can ise alanın hukuki statüsü ve bölgeye katacağı prestij üzerine konuştu: "Geçmiş dönemlerde bu alan için yapılan planlamalar bugünkü konjonktürde atıl kalmıştır. Hukuki olarak bu arazinin kamu yararı gözetilerek üniversiteye tahsis edilmesinde hiçbir engel yoktur, aksine büyük fayda vardır. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya’nın markasıdır. Bu alanın üniversite vakfına veya doğrudan rektörlüğe tahsis edilmesiyle, bölgede akademik bir soluk hissedilecektir. Konaklama birimleriyle desteklenen bir uygulama alanı, hem öğrencilere staj imkânı sağlar hem de Alanya’yı bilimsel tarımın merkezi yapar. Mahmutlar halkı adına bu talebi yüksek sesle dile getiriyoruz."

PROJENİN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLARI

Sivil toplum liderlerinin ortak hazırladığı öneri paketinde şu tesisler yer alıyor:

Tohum Bankası: Bölgeye özgü endemik türlerin ve yerli tohumların korunması.

Tropikal Araştırma Merkezi: Avokado, mango, pasiflora gibi ürünlerin geliştirilmesi.

Tarım Müzesi: Alanya’nın tarım tarihini turistlere ve yeni nesle aktaracak sergi alanları.

Agro-Turizm Konaklama: Doğayla iç içe, bilimsel tarım odaklı butik konaklama tesisleri.

Mahmutlar’ın ortak sesi olan bu isimler, devletin ilgili kurumlarını ve ALKÜ Rektörlüğü'nü bu vizyoner projeyi hayata geçirmek üzere göreve davet ediyor.