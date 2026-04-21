​Alanya, iki küçük evladının yaşama tutunma çabasıyla sarsılıyor. Hacet Meydanı ve Atatürk Anıtı önünde yükselen yardım feryatları, tıbbi cihazların soğuk sesine karşı birer umut çığlığına dönüşmüş durumda. Astronomik tedavi masrafları karşısında çaresiz kalan aileler, Alanya halkına ve iş dünyasına "Evlatlarımızı bize bağışlayın" diyerek sesleniyor.

​TAHA MİRAÇ İÇİN DEDESİ PAZARCI OLDU

​Hacet Meydanı’ndaki çadırda, Taha Miraç’ın dedesi Ali Könter’i elinde meyve sebze satarken görmek mümkün. Torununun yaşaması için gecesini gündüzüne katan dede Könter, tezgahındaki her ürünü Taha’nın nefesi için satıyor. Kampanyanın henüz istenilen seviyeye gelmemesi aileyi kara kara düşündürürken, bu akşam önemli bir destek adımı atılacak. CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, bu akşam Instagram üzerinden gerçekleştireceği canlı yayınla Taha Miraç’ın sesini daha geniş kitlelere duyurmaya çalışacak.

​ESİLA BEBEK ERİYOR: "BİZE SAHİP ÇIKIN"

​Atatürk Anıtı önünde bekleyişini sürdüren Esila bebeğin babası Şaban Yiğitbay’ın açıklamaları ise yürekleri dağlıyor. Kas kayıpları başlayan Esila için vaktin daraldığını belirten acılı baba, sadece hastalıkla değil imkansızlıkla da boğuştuklarını şu sözlerle ifade ediyor:

​"Görüyoruz artık, bize destek veren çok az. Hiçbir kurumdan, vakıftan veya odadan destek alamıyoruz. Alanya’mızda bir sürü iş insanı var ancak kimsenin desteğini göremiyoruz. Lütfen evladımıza destek verin, onu bize bağışlayın. Ölmesini istemiyoruz. Bebeğimizde kas kayıpları başladı. Şu an kampanya nedeniyle çalışamıyorum, evim kira ve hiçbir gelirimiz yok. Kiramızı, elektriğimizi, suyumuzu ödeyemiyoruz. Tüm hayatımızı Esila’ya harcadık; o eridikçe tüm ailemiz de yavaş yavaş eriyor. Bize lütfen sahip çıkın, Esila bebeğimiz tüm Alanyalılara emanet."

​Her iki aile de çocuklarının tedavi masraflarını karşılayabilmek için canla başla mücadele ediyor. Alanya'nın kalbinde yükselen bu yardım feryatları, vicdan sahibi herkesi harekete geçmeye çağırıyor. Taha ve Esila'nın yarınlara uyanabilmesi için Alanya'nın bu "emanetlere" sahip çıkması bekleniyor.