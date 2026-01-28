Akseki–Seydişehir kara yolunda etkili olan kar yağışı Alacabel Geçidi’nde ulaşımı zorlaştırıyor. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 25 santimetreyi buldu, ekipler sahada.

ALACABEL YİNE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki–Seydişehir kara yolu, Alacabel Geçidi’nde etkili olan kar yağışıyla yeniden kış koşullarına teslim oldu. Günlerdir sahil kesimlerinde sağanak ve sel konuşulurken, 1825 rakımlı geçitte yağış kara döndü.

KAR KALINLIĞI 25 SANTİMETREYİ BULDU

Özellikle Alacabel’in yüksek noktalarında kar kalınlığı 25 santimetreye kadar çıktı. Geçidin bazı bölümlerinde ölçülen kar kalınlığı ise 15 santimetre civarında. Yağış aralıklarla devam ediyor, zeminde buzlanma riski artıyor.

YAĞIŞ DÜNDEN BU YANA ARALIKLARLA SÜRÜYOR

Kar yağışı, Akseki’nin Yarpuz Mahallesi’nden itibaren dün öğle saatlerinde başladı. Gece boyunca etkisini sürdüren yağış, sabaha karşı kısa süreli durdu. Sabah saatlerinde yeniden başladı. Yolun hali, sürücüler için tanıdık ama zorlayıcı.

KARAYOLLARI VE BELEDİYE SAHADA

Karayolları Alacabel ekipleri, çok sayıda iş makinesiyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Amaç, yolun tamamen kapanmasını önlemek. Aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de Akseki’nin yüksek kesimlerindeki kırsal mahalle yollarında çalışma yapıyor. Bir yanda sahilde sel, diğer yanda dağda kar. Aynı gün içinde.

SÜRÜCÜLERE ZİNCİR VE KIŞ LASTİĞİ UYARISI

Karayolları ve trafik ekipleri, güzergâhı kullanacak sürücülere zincir, kış lastiği ve dikkatli sürüş çağrısında bulundu. Yer yer görüş mesafesi düşüyor. Yol şartları her an değişebiliyor. Alanya’dan Konya yönüne çıkanlar için bu yol, bugün aceleye gelmez.