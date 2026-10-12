ALANYA'NIN köklü işletmelerinden İtimat Et’in yönetimini devralan Süleyman Kaya, tel dolaplı yıllardan günümüzün moderne ve hijyenik reyonlarına uzanan başarı hikâyesini ve sektöre dair kritik detayları paylaştı.

"GELECEK NESİL İŞİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAK"

İtimat Et’in temellerinin 1970’li yıllarda “Dereli Ahmet” olarak bilinen babası Ahmet Kaya tarafından atıldığını belirten Süleyman Kaya, meslekle iç içe büyüdüğü süreci şu sözlerle anlattı:

“Babadan oğula geçen bir sistemle hem öğrencilik yıllarımda hem de sonrasında dükkânda babama yardımcı oldum. Lise hayatımdan sonra kendimi tamamen bu işe verdim ve işletmeyi babamdan devraldım. Askerlik haricinde doğduğum günden beri et sektörüyle iç içeyim. Şimdi oğlum da bu işi bir adım daha ileriye taşımak için gastronomi eğitimi alıyor ve işi devralmak için gün sayıyor. Bu benim için gurur verici bir durum. Ben babamdan devraldıktan sonra işletmeyi belli bir seviyeye getirdiysem, bizden sonraki neslin de bunu daha ileriye taşıyacağına inanıyorum. Yaptığımız işi seviyoruz; insanların güvenini kazanmayı ve bu güveni devam ettirmeyi çok önemsiyoruz.”

DÜNLE BUGÜN ARASINDAKİ BÜYÜK DEĞİŞİM

Kasaplık mesleğinin teknolojik ve sosyolojik olarak büyük bir değişim geçirdiğine dikkat çeken Kaya, sektörün geçmişteki çalışma şartlarını ve katettiği mesafeyi aktardı:

“Bizim başladığımız dönemde bugünkü gibi reyonlar veya buzdolapları neredeyse yok denecek kadar azdı. Gece saat 03.00-04.00 gibi kalkar mezbahaya giderdik. Etlerimiz sabah belediye aracıyla gelirdi. Günlük satabileceğimiz kadar hayvan keserdik çünkü o gün kestiğimiz eti aynı gün bitirmek zorundaydık. Etleri sineklerden korumak için etrafına tel çakılı dolaplarda muhafaza ederdik. Çıraklık yaptığım dönemlerde pirzolayı tane veya kilo üzerinden vermek ya da bonfile hazırlamak gibi uygulamalar yoktu. Eve kıyma dışında bir et götürüldüğünde, insanlar ete dört satır vurdururdu. Biz zaman içerisinde bu sistemden, insanların ihtiyaçları doğrultusunda ve bilinçli tüketim anlayışının geliştiği bugünkü sisteme geçtik. Müşteri profilimiz de nesiller boyu devam etti; babaları, dedeleri babamın müşterisi olan aileler bugün hâlâ bizim müşterimiz.”

SEKTÖRDE İNOVASYON VE STANDARTLARI BELİRLEYEN YENİLİKLER

İtimat Et’in Alanya’da birçok ilke imza attığını ve çağa ayak uydurmanın esnaflık için şart olduğunu vurgulayan Süleyman Kaya, işletmelerinde gerçekleştirdikleri dönüşümü şöyle sıraladı:

“Kendinizi geliştirmezseniz hiçbir sektörde varlığınızı sürdüremezsiniz. Biz Alanya'da ilk kez bir kasap dükkânı olarak mimarla çalışan firmalardan biriydik. Sıcak suyun bulunması, et ve tavuk dolaplarının, reyonlarının birbirinden ayrılması gibi konularda öncü olduk. Gelişimi sadece teknolojiyle sınırlamamak gerek. Eskiden tahta saplı bıçaklar ve tahta kütükler kullanılırken, bugün hijyen standartları gereği plastik saplı bıçaklara ve plastik kütüklere geçtik. Dolaplar dezenfektanlı sularla temizleniyor. Para ve kartlar mikroorganizma taşıyabileceği için kasa bölümünü et hazırlanan alandan tamamen ayırdık. Eldivensiz çalışma devri bitti. Sadece kıyma hazırlanan bir dükkândan; müşterinin isteğine göre tepsi yemekleri hazırlayıp fırına gönderen ve adrese teslim eden bir hizmet anlayışına ulaştık.”

ALIRKEN VE SAKLARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Gıda sektörünün en hassas alanının kasaplık olduğunu hatırlatan Kaya, tüketicilerin et alımı ve muhafazası konusunda dikkat etmesi gereken kritik noktaları paylaştı:

“Et doğrudan tüketilen bir ürün olduğu için her aşamada titizlik gerektirir. Ürünün tazeliğini koku veya görselle anlamaya çalışmak yerine, en doğru yöntem güvendiğiniz ve sağlıklı ürün sattığını bildiginiz işletmelerden alışveriş yapmaktır. Kasaptan et aldıktan sonra tüketim alanıyla kasap arasındaki mesafeyi mümkün olduğunca kısa tutmak ve ürünü hemen uygun saklama koşullarına ulaştırmak gerekir. Özellikle Alanya gibi sıcak kentlerde etin soğuk zincirden çıkıp hava sıcaklığıyla temas etmesi bozulmayı hızlandırır. Ayrıca kasabınızın size ‘Ne yemeği yapacaksınız?’ diye sormasını farklı değerlendirmeyin. Bu sorunun amacı, hazırlayacağınız yemeğe en uygun ve en lezzetli eti seçmenize yardımcı olmaktır.” (Hüseyin DOĞANAY)