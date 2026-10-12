İstanbul'un Avcılar ilçesinde meydana gelen trafik kazası, dikkatsizlik sonucu zincirleme hasara yol açtı. Beton mikseri ile beton pompasının çarpışmasının ardından sürücünün araçtan inmesiyle başlayan olaylar, park halindeki 7 aracın zarar görmesiyle sonuçlandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi.

BETON MİKSERİYLE ÇARPIŞTI, HASARI KONTROL ETMEK İSTEDİ

Edinilen bilgilere göre, E.D. yönetimindeki beton pompası ile 34 HOH 716 plakalı beton mikseri çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle beton pompasının ön camı kırıldı. Kazanın ardından sürücü E.D., araçta meydana gelen hasarı kontrol etmek amacıyla aşağı indi.

Ancak sürücünün el frenini çekmeyi unutması, ikinci bir kazaya neden oldu.

YOKUŞTAN GERİ KAYAN ARAÇ 7 OTOMOBİLE ÇARPTI

Sürücüsünün araçtan inmesinin hemen ardından beton pompası, bulunduğu yokuşta geriye doğru kaymaya başladı.

Kontrolden çıkan ağır tonajlı araç, yolun sol tarafında park halinde bulunan otomobillere çarparak ilerledi.

Beton pompasının çarptığı toplam 7 araçta maddi hasar meydana geldi.

Yaşanan olay çevrede bulunan vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

ŞOFÖR HAREKET HALİNDEKİ ARACA YENİDEN BİNDİ

Kazaya tanıklık eden bir vatandaş, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Beton mikserinin şoförü kaydırdı aracı, beton pompasına vurdu. Şoför aşağı indi, araç bir anda kaydı. Şoför koşa koşa zıpladı bindiği gibi frene bastı tutmadı. Sağa doğru gitti komple biçti."

Görgü tanığının ifadelerine göre, sürücü hareket etmeye başlayan aracı durdurabilmek için yeniden sürücü koltuğuna geçti ancak çarpışmaları önleyemedi.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kaza nedeniyle Yıldırım Beyazıt Caddesi'ni geçici olarak araç trafiğine kapattı.

Yapılan kontrollerde kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirlendi.

ARAÇLAR KALDIRILDI, TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza sonrasında yolda bulunan beton mikseri ve beton pompasının kaldırılması için çalışma yapıldı.

İki ağır tonajlı aracın yoldan kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı ve ulaşım normale döndü.

Park halindeki 7 araçta maddi hasara yol açan kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.