MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı, önemli isimleri ağırladı. Önceki Dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve yönetim kurulu üyeleri ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, MHP Alanya İlçe Teşkilatına hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyarette, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen heyet, yeni döneme ilişkin iyi dileklerini paylaştı. MHP Alanya İlçe Teşkilatı, nazik ziyaretleri ve takdim ettikleri hediyeler dolayısıyla konuklarına teşekkür etti.

Muhabir: Gülser Yiğit