Adıyaman'da etkisini artıran sağanak yağış, kent genelinde su baskınlarına neden oldu. Merkez ilçenin yanı sıra Kahta ve Besni'de de etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte bazı yollar ulaşıma elverişsiz hale gelirken, çok sayıda araç biriken sular nedeniyle mahsur kaldı.

CADDE VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU

Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan sağanak, altyapının yoğun yağış karşısında zorlanmasına neden oldu. Birçok cadde ve sokakta oluşan su birikintileri, araç trafiğini olumsuz etkiledi.

Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar bulundukları noktalarda mahsur kaldı.

Yağış nedeniyle ulaşımın aksadığı bölgelerde ekipler müdahale çalışmalarına başladı.

MERSİN CADDESİ'NDE YOL ÇÖKTÜ

Şiddetli yağışın yol açtığı olumsuzluklardan biri de Adıyaman kent merkezindeki Mersin Caddesi'nde yaşandı.

Yoğun yağışın ardından caddede çökme meydana geldi. Yolun zarar görmesi üzerine bölge araç trafiğine kapatıldı.

Çökmenin yaşandığı noktada güvenlik önlemleri alınırken, ulaşımda aksama yaşandı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Sağanak yağış yalnızca ulaşımı değil, günlük yaşamı da olumsuz etkiledi.

Kent genelinde çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, vatandaşlar biriken suları tahliye etmek için çaba gösterdi.

Su baskınlarının yaşandığı adreslere yönlendirilen ekipler, binalarda biriken suyun tahliyesi için çalışma gerçekleştirdi.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI

Bazı cadde ve sokaklarda yükselen su seviyesi nedeniyle vatandaşlar bulundukları bölgelerde mahsur kaldı.

İhbarlar üzerine harekete geçen ekipler, su birikintileri nedeniyle ilerleyemeyen vatandaşlara müdahale ederek güvenli bölgelere ulaşmalarını sağladı.

AFAD, İTFAİYE VE BELEDİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Yağışın ardından kent genelinde başlatılan müdahale çalışmalarına AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri katıldı.

Ekipler, su baskınlarının yaşandığı ev ve iş yerlerinde tahliye çalışmalarını sürdürürken, ulaşımın aksadığı noktalarda da müdahalede bulundu.

Adıyaman merkez ile Kahta ve Besni ilçelerinde sağanağın yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.