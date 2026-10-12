Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Alanya ve Gazipaşa'ya ulaşım sağlayan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nın 2026 yılına ait dokuz aylık yolcu trafiği açıklandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün eylül ayı istatistikleri, bölgedeki hava yolu ulaşımının boyutunu ortaya koydu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından paylaşılan verilere göre, Gazipaşa-Alanya Havalimanı yılın ilk dokuz ayında yüz binlerce yolcuya hizmet verdi.

GAZİPAŞA-ALANYA HAVALİMANI'NDAN 730 BİN KİŞİ GEÇTİ

Ocak-eylül döneminde Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda toplam 730 bin 297 yolcu trafiği gerçekleşti.

Alanya, Gazipaşa ve çevre ilçelere ulaşım sağlayan havalimanı, özellikle turizm sezonunda bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler açısından önemli bir ulaşım noktası olmayı sürdürüyor.

Açıklanan dokuz aylık veriler, havalimanının yıl boyunca hizmet verdiği toplam yolcu sayısını ortaya koyarken iç ve dış hat yolcularının ayrı ayrı dağılımına ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

ANTALYA HAVALİMANI 30 MİLYON SINIRINI AŞTI

Türkiye'nin en yoğun turizm havalimanlarından Antalya Havalimanı'nda da dikkat çekici bir yolcu trafiği kaydedildi.

2026 yılının ilk dokuz ayında Antalya Havalimanı'ndan 30 milyon 144 bin 861 yolcu yararlandı.

Antalya Havalimanı, bu rakamla açıklanan turizm havalimanları arasında en fazla yolcuya hizmet veren merkez oldu.

Gazipaşa-Alanya ve Antalya havalimanlarının dokuz aylık toplam yolcu sayısı ise 30 milyon 875 bin 158 olarak hesaplandı.

TURİZM HAVALİMANLARINDA 49,6 MİLYON YOLCU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin turizm merkezlerindeki havalimanlarında ocak-eylül döneminde toplam 49 milyon 630 bin 922 yolcu ağırlandı.

Bu yolcuların 16 milyon 322 bin 19'unu iç hat, 33 milyon 308 bin 903'ünü ise dış hat yolcuları oluşturdu.

Aynı dönemde turizm havalimanlarında 121 bin 422 iç hat ve 206 bin 103 dış hat olmak üzere toplam 327 bin 525 uçak trafiği gerçekleşti.

İŞTE TURİZM HAVALİMANLARININ YOLCU SAYILARI

2026 yılının ilk dokuz ayında turizm bölgelerindeki havalimanlarında kaydedilen yolcu sayıları şöyle:

Antalya Havalimanı: 30 milyon 144 bin 861

İzmir Adnan Menderes Havalimanı: 10 milyon 266 bin 205

Muğla Dalaman Havalimanı: 4 milyon 571 bin 445

Muğla Milas-Bodrum Havalimanı: 3 milyon 918 bin 114

Gazipaşa-Alanya Havalimanı: 730 bin 297

Açıklanan rakamlara göre Antalya Havalimanı, turizm bölgelerindeki yolcu trafiğinde ilk sırada yer aldı.

TÜRKİYE GENELİNDE 193 MİLYON YOLCUYA ULAŞILDI

Türkiye genelindeki havalimanlarında ise 2026 yılının ilk dokuz ayında direkt transit yolcular dahil toplam 193 milyon 156 bin 231 yolcuya hizmet verildi.

Bakan Uraloğlu, hava yolunu kullanan yolcu sayısının Türkiye nüfusunun iki katını aştığına dikkat çekti.

Açıklanan istatistikler, hava yolu ulaşımının Türkiye'nin turizm ve ulaşım faaliyetlerindeki önemli yerini bir kez daha ortaya koydu.

GAZİPAŞA-ALANYA İÇİN YIL SONU VERİLERİ BEKLENİYOR

2026'nın ilk dokuz ayında 730 binin üzerinde yolcuya hizmet veren Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nın yıl sonu toplamı, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin istatistiklerin açıklanmasıyla netleşecek.

Bölge turizmi ve hava yolu ulaşımı açısından önem taşıyan havalimanının 2026 yılı genelindeki performansı, yılın tamamına ait verilerin yayımlanmasının ardından değerlendirilebilecek.