ALANYA'NIN 12 ay turizm hedefi açısından önem taşıyan Ankara-Alanya uçuşlarının kış sezonunda da devam edeceği açıklanmıştı. Haftada 3 gün, perşembe, cuma ve pazar günleri gerçekleştirilmesi planlanan seferler, hem turizm sektörü hem de Alanya halkı tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Ancak kış dönemine ilişkin uçuşların bilet satışlarında henüz görünmemesi, seferlerin akıbetine yönelik soru işaretlerini beraberinde getirdi.

GENCELLİ’DEN UÇUŞLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Basın Sözcüsü Alper Gencelli, uçuşların programda bulunduğunu ancak üst yönetim onayının beklendiğini ifade etti.

Gencelli, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, “TAV'ın programında slotları alındı. Üst yönetimin onayı bekleniyor. Programda var. Ekimin son haftası açılır” dedi.

Muhabir: Gülser Yiğit