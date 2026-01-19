Alanya’da son dönemde kamuoyunun yakından izlediği <strong>arsa işlemleri ve tapu devirlerine ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Alanya Tapu Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı olarak görev yapan bir kişi, savcılık talimatıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Edinilen bilgilere göre, söz konusu isim hakkında bir süredir devam eden arsa davaları kapsamında dolandırıcılık iddiaları üzerine yürütülen soruşturma derinleştirildi. Dosya kapsamında yapılan incelemeler sonrası şüpheli, Alanya’da gözaltına alındı.

İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma dosyasında, tapu işlemleri ve arsa devirlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerinde duruluyor.

GÖREV YERİ VE UNVAN İDDİASI

Şüpheli hakkında daha önce yürütülen idari teftiş sonrası başka bir ile görevlendirme yapıldığı, bu nedenle bir süredir izinli olduğu öğrenildi. Buna rağmen kamuoyunda, kişinin halen Alanya Tapu Müdür Yardımcısı unvanını taşıdığı yönünde iddialar gündeme gelmişti.

Savcılık talimatıyla Alanya’da gözaltına alınan şüphelinin, devam eden dava kapsamında ifadesinin ardından tutuklandığı belirtildi.

YENİ GÖZALTILAR GÜNDEME GELEBİLİR

Yetkililer, soruşturmanın özellikle arsa devirleri, tapu kayıtları ve işlem süreçleri üzerinde yoğunlaştığını ifade ediyor. Dosyanın kapsamına göre yeni gözaltı ya da tutuklamaların olup olmayacağı, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netlik kazanacak.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Olayla ilgili adli makamlar tarafından şu ana kadar ayrıntılı bir resmi açıklama yapılmadı. Soruşturmanın titizlikle sürdüğü, sürece ilişkin yeni bilgilerin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılmasının beklendiği öğrenildi.