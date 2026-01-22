ALANYA’DAKİ siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri, kutsal değerlere yapılan bu saldırı karşısında tek yürek oldu.

CHP İLÇE BAŞKANI KANDEMİR: DERHAL CEZALANDIRILMALIDIR

​Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Kandemir: ​"Şanlı Bayrağımıza yapılan saldırıyı lanetliyorum. Bayrağımıza saldıranlar derhal yakalanıp gerekli ceza verilmelidir" dedi.

​İYİ PARTİ İLÇE BAŞKANI ER’DEN SERT MISRALAR

İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, tepkisini şiirsel ve sert bir dille ifade ederek, bayrak sevgisinin önemine dikkat çekti: "Bayraksızlar Bayraksızlar, yere düşse bayrak sızlar. Nereden bilsin kıymetini; soysuz, sopsuz, bayraksızlar!"

​AK PARTİ’DEN İSTİKLAL MARŞI İLE YANIT ​

AK Parti Alanya Kadın Kolları Başkanı Fatma Anılgan ise tepkisini İstiklal Marşı’nın anlamlı dizeleriyle dile getirdi. Bayrağın Türk milleti için bağımsızlık sembolü olduğunu vurgulayan Anılgan, şu mısraları paylaştı: "Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl; Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!"