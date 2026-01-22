ALANYA’DAKİ siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri, kutsal değerlere yapılan bu saldırı karşısında tek yürek oldu.
CHP İLÇE BAŞKANI KANDEMİR: DERHAL CEZALANDIRILMALIDIR
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Kandemir: "Şanlı Bayrağımıza yapılan saldırıyı lanetliyorum. Bayrağımıza saldıranlar derhal yakalanıp gerekli ceza verilmelidir" dedi.
İYİ PARTİ İLÇE BAŞKANI ER’DEN SERT MISRALAR
İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, tepkisini şiirsel ve sert bir dille ifade ederek, bayrak sevgisinin önemine dikkat çekti: "Bayraksızlar Bayraksızlar, yere düşse bayrak sızlar. Nereden bilsin kıymetini; soysuz, sopsuz, bayraksızlar!"
AK PARTİ’DEN İSTİKLAL MARŞI İLE YANIT
AK Parti Alanya Kadın Kolları Başkanı Fatma Anılgan ise tepkisini İstiklal Marşı’nın anlamlı dizeleriyle dile getirdi. Bayrağın Türk milleti için bağımsızlık sembolü olduğunu vurgulayan Anılgan, şu mısraları paylaştı: "Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl; Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!"