TÜRKİYE genelinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları, tarımsal üretimde ciddi kayıplara yol açarken, bu durum hal piyasasına zam olarak yansıdı. Seralarda yaşanan ürün azlığı ve verim düşüşü, sebze ve meyve fiyatlarının kısa sürede yükselmesine neden oldu. Konuya ilişkin Yeni Alanya’ya açıklamalarda bulunan Alanya Hal Dernek Başkanı Adem Kaya, mevcut fiyatlara ilişkin bilgi vererek, salatalığın 90 TL, domatesin 55-65 TL, patlıcan ve kabağın 70 TL, sivri biberin 60 TL, dolmalık biberin 70-80 TL, fasulyenin ise 130-150 TL arasında satıldığını ifade etti.

‘FİYATLARDAKİ ARTIŞ DEVAM EDECEK’

Yaşanan artışların temel sebebinin hava şartları olduğuna dikkat çeken Kaya, “Havaların soğuması seralardaki ürün miktarını azalttı, verim düştü. Bu da fiyatlara doğrudan yansıdı. Aslında bu durumu her yıl bu dönemlerde yaşıyoruz. Önümüzdeki haftalarda fiyatların biraz daha yükselmesini öngörüyoruz. Ancak havalar ısındıkça ve ürün bollaştıkça fiyatlar yeniden eski seviyelerine gerileyecektir” dedi. (Ramazan ÖZDEMİR)