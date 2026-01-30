Dim Vadisi’nde etkili olan şiddetli yağışla birlikte ormanlık alanlardan yola akan sel suları, bazı noktalarda şelale oluşmasına yol açtı. Derelerin taş ve toprakla dolarak taşması nedeniyle yollar kapanırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Üç Noktada Şelale Oluştu

Bölgede üç farklı noktada meydana gelen taşkın ve şelaleler nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Kırsal Hizmetler Birimi ekipleri harekete geçti. Ekipler, kapanan yolları açmak ve taşkın riskini azaltmak için yoğun çalışma başlattı.

Ekipler Teyakkuzda

Yetkililer, Beldibi, Gümüşkavak ve Dim Alacami mahallelerinde de ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi. Yağışların devam edebileceği uyarısı yapılırken, vatandaşlardan dere yataklarına yaklaşmamaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları istendi.