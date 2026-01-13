Paylaştığı görsellerle yolun durumunu gözler önüne seren Uyar, kamu idarelerinin müteahhitlerle çalışırken neden dikkatli olması gerektiğini şu sözlerle ifade etti:
"İhaleyi alan bir çapsız, hizmet yapmak isteyen belediyenin emeklerini ve paralarını ancak böyle çarçur edebilir. Kestel merkezde vatandaşım bir aydır bu eziyeti çekiyor. Kardeşim, kazıyorsan işin bitince yamayacaksın!"
"MUHİTTİN BAŞKANIMA İHANET EDİYORSUN"
Uyar, açıklamasının devamında sorumlulara yönelik eleştirilerini kişisel ve siyasi bir boyuta taşıyarak ağır ifadeler kullandı. Gecikmeyi bir "ihanet" olarak tanımlayan Uyar, şunları söyledi:
"Yapmıyorsan CHP’ye, bu partinin dağ taş gezen neferlerine ihanet ediyorsun."
"Bu semtin meclis üyesine, bana ihanet ediyorsun."
"Cezaevinde yatan Muhittin başkanıma (Muhittin Böcek) ihanet ediyorsun."
"Sana bu ihaleyi veren kurula ihanet ediyorsun. Aldığın para haram olsun."
BÜYÜKŞEHİR GÖREVE ÇAĞRILDI
Haydar Uyar, yaşanan "savsaklama" ile ilgili olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkili organlarının en kısa sürede gereğini yapacağını belirterek, sürecin takipçisi olacağını vurguladı.