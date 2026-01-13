​Paylaştığı görsellerle yolun durumunu gözler önüne seren Uyar, kamu idarelerinin müteahhitlerle çalışırken neden dikkatli olması gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

​"İhaleyi alan bir çapsız, hizmet yapmak isteyen belediyenin emeklerini ve paralarını ancak böyle çarçur edebilir. Kestel merkezde vatandaşım bir aydır bu eziyeti çekiyor. Kardeşim, kazıyorsan işin bitince yamayacaksın!"

​"MUHİTTİN BAŞKANIMA İHANET EDİYORSUN"

​Uyar, açıklamasının devamında sorumlulara yönelik eleştirilerini kişisel ve siyasi bir boyuta taşıyarak ağır ifadeler kullandı. Gecikmeyi bir "ihanet" olarak tanımlayan Uyar, şunları söyledi:

​"Yapmıyorsan CHP’ye, bu partinin dağ taş gezen neferlerine ihanet ediyorsun."

​"Bu semtin meclis üyesine, bana ihanet ediyorsun."

​"Cezaevinde yatan Muhittin başkanıma (Muhittin Böcek) ihanet ediyorsun."

​"Sana bu ihaleyi veren kurula ihanet ediyorsun. Aldığın para haram olsun."

​BÜYÜKŞEHİR GÖREVE ÇAĞRILDI

​Haydar Uyar, yaşanan "savsaklama" ile ilgili olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkili organlarının en kısa sürede gereğini yapacağını belirterek, sürecin takipçisi olacağını vurguladı.