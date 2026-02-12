RUSYA Tur Operatörleri Birliği’nin (ATOR) yaptığı araştırmaya göre, 2026 yılında tatil bütçesini belirleyen unsurlar arasında yalnızca otel fiyatları değil; yeme-içme, ulaşım ve eğlence harcamalarının da önemli yer tuttuğu belirtildi. Türkiye, yeme-içme, ulaşım ve aktivite maliyetlerindeki denge sayesinde plaj turizminde fiyat-performans avantajını koruyor. Konu hakkında değerlendirme yapan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, Alanya’nın da yalnızca konaklama fiyatlarıyla değil; yeme-içme, ulaşım ve eğlence harcamalarındaki dengeli maliyet yapısıyla da öne çıktığını belirterek, “Tatilciler Alanya’da bütçelerini zorlamadan, kaliteli ve çeşitli bir tatil deneyimi yaşayabiliyor” dedi.

'DENGELİ BİR MALİYET YAPISINA SAHİBİZ'

Alanya özelinde değerlendirme yapan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Özcan, “Alanya özelinde baktığımızda sadece konaklama değil; yeme-içme, ulaşım ve eğlence harcamalarında da dengeli bir maliyet yapısına sahip olduğumuzu görüyoruz. Bu durum destinasyonumuzu özellikle orta gelir grubundaki turistler açısından daha ulaşılabilir ve cazip kılıyor. Tatilciler Alanya’da bütçelerini zorlamadan, kaliteli ve çeşitli bir tatil deneyimi yaşayabiliyor. Alanya’nın şehir içi ulaşım kolaylığı, her bütçeye hitap eden yeme-içme seçenekleri ve deniz, doğa, kültür ile eğlenceyi bir arada sunan güçlü ürün çeşitliliği sayesinde fiyat-performans avantajını koruyor. ATOR verilerine göre Türkiye’nin ardından Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Tayland istikrarlı biçimde üst sıralarda yer alıyor. Ancak sektör temsilcileri, Türkiye’nin geniş otel kapasitesi, hizmet çeşitliliği ve fiyat esnekliği sayesinde rakiplerinden ayrıştığına dikkat çekiyor. ALTİD olarak hedeflerimiz bu avantajı sürdürülebilir turizm anlayışıyla güçlendirmek. Kaliteyi korurken erişilebilirliği kaybetmemek, Alanya turizminin geleceği açısından temel önceliğimizdir. Sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda dijitalleşmenin gerekliliklerine de uyum sağlayarak destinasyonumuzun rekabet gücünü artırmaya ve misafir memnuniyetini en üst seviyede tutmaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.