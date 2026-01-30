Türkiye turizmi, 2025 yılında uzun süredir konuşulan eşiği resmen geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda paylaştığı verilerle hem ziyaretçi sayısında hem de gelirde tarihi rekor kırıldığını duyurdu.

Bakan Ersoy’un açıkladığı tablo, Antalya başta olmak üzere Alanya, Manavgat ve Gazipaşa gibi turizm merkezlerinin küresel rekabetteki yerini daha da güçlendirdiğini ortaya koydu.

TÜRKİYE DÜNYA TURİZMİNDE İLK 4’E YÜKSELDİ

Ersoy, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye’nin 2017 yılında dünyada en çok turist ağırlayan ülkeler sıralamasında 8’inci sıradayken, 2024 itibarıyla 4’üncü sıraya yükseldiğini söyledi.

Turizm gelirlerinde de benzer bir yükseliş yaşandığını vurgulayan Ersoy, Türkiye’nin 2017’de 15’inci sıradayken 2024’te 7’nci sıraya çıktığını hatırlattı.

2025 GELİRİ 65,2 MİLYAR DOLAR

Bakan Ersoy’un paylaştığı verilere göre Türkiye’nin 2025 yılı turizm geliri 65 milyar 231 milyon dolar oldu. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 6,8 artış anlamına geliyor.

Turizm geliri 2017’de 31,2 milyar dolar seviyesindeyken, 2024’te 61,1 milyar dolara, 2025’te ise 65,2 milyar dolara çıktı. Böylece Türkiye, turizm gelirinde tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

ZİYARETÇİ SAYISI 63,9 MİLYONA DAYANDI

2025 yılında Türkiye’yi ziyaret eden toplam ziyaretçi sayısı 63 milyon 941 bin olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, 2024’e göre yüzde 2,7, 2017’ye göre ise yüzde 68 artış anlamına geliyor.

Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sırasıyla Rusya Federasyonu, Almanya ve Birleşik Krallık oldu. Bu tablo, Antalya ve Alanya hattında Rus ve Alman pazarının ağırlığını bir kez daha gösterdi.

KİŞİ BAŞI HARCAMA 100 DOLARA ÇIKTI

2025 yılında kişi başı gecelik ortalama harcama 100 dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam 2017’de 73,8 dolar, 2024’te ise 96,5 dolar düzeyindeydi.

Yabancı ziyaretçilerin gecelik harcaması 114 dolar olurken, yurt dışı yerleşik vatandaşlarda bu rakam 64,4 dolar olarak gerçekleşti. Ortalama kalış süresi ise 10,7 gece oldu.

ANTALYA VE ALANYA EKONOMİSİNE DOĞRUDAN YANSIMA

Açıklanan veriler, Türkiye turizminin lokomotifi olan Antalya, Alanya, Manavgat ve Gazipaşa için güçlü bir sezonun geride kaldığını gösterdi. Artan kişi başı harcama, yalnızca otelcilik sektörünü değil; esnafı, ulaştırmayı, yeme-içme işletmelerini ve emlak piyasasını da doğrudan etkiledi.

2026 HEDEFİ: 68 MİLYAR DOLAR

Bakan Ersoy, 2026 yılı için turizm gelir hedefinin 68 milyar dolar olduğunu açıkladı. Hem ana pazarlarda hem de uzak pazarlarda çift haneli büyüme beklentisinin sürdüğü ifade edildi.

2025 yılı, toplam gelir, ziyaretçi sayısı ve kişi başı harcama açısından Türkiye turizm tarihinin en güçlü yılı olarak kayıtlara geçti.