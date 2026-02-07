Konuya ilişkin açıklama yapan ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Alper Gencelli, EMITT'e stantla katılmak yerine kaynakları yıl geneline yayılan, daha odaklı ve birebir temaslara dayalı tanıtım modeline yönlendirme kararı aldıklarını belirtti.

TÜRKİYE'NİN turizm ekonomisine önemli katkılar sunarak katma değer oluşturan EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 5-7 Şubat 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde sektör profesyonelleriyle buluştururken, bu yıl fuarda Alanya'dan herhangi bir katılımın olmaması dikkat çekti. Konuya ilişkin açıklama yapan ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Alper Gencelli, ALTAV'ın tanıtım stratejilerini her yıl sektör paydaşlarıyla bir araya gelerek gerçekleştirdikleri kapsamlı değerlendirme ve planlama toplantıları sonucunda belirlediğini vurguladı.

Gencelli, bu yılki iç pazar projeksiyonunda EMITT Fuarı'na stantla fiziksel katılım sağlamak yerine, kaynak ve enerjiyi yıl geneline yayılan, daha odaklı ve sonuç getiren birebir temas modeline yönlendirme kararı aldıklarını ifade etti. Bu kapsamda ALTAV Başkanı Abdurrahman Açıkalın'ın tur operatörleri ve acentelerin üst düzey yöneticileriyle doğrudan masaya oturduğunu ve iş birliklerini geliştirdiklerini söyledi.

'KAYNAKLARIMIZI VE ENERJİMİZİ YIL GENELİNE YAYILAN ODAKLI VE BİREBİR TEMAS MODELİNE YÖNLENDİRME KARARI ALDIK'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Alper Gencelli, "ALTAV olarak tanıtım stratejilerimizi, her yıl sektörün tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek gerçekleştirdiğimiz kapsamlı değerlendirme ve planlama toplantıları neticesinde yıllık olarak belirliyoruz. Hangi fuarlara katılım sağlanacağı, hangi pazarlarda ne tür tanıtım faaliyetleri yürütüleceği; bu 'ortak akıl' toplantılarında, veriler ve trendler ışığında karara bağlanmaktadır. Bu yılki iç pazar projeksiyonumuzda, EMITT Fuarı'nda stant ile fiziksel katılım sağlamak yerine; kaynaklarımızı ve enerjimizi yıl geneline yayılan, daha odaklı ve sonuç getiren birebir temas modeline yönlendirme kararı aldık. Bu noktada ALTAV Başkanımız Abdurrahman Açıkalın'ın iç turizmin lokomotifi olan tur operatörleri ve acentelerin üst düzey yöneticileriyle doğrudan masaya oturdu. Aynı şekilde bu operatörlerin üst düzey yöneticilerini 13 Ocak'ta gerçekleştirdiğimiz 2026 yılı etkinlik takvimi tanıtım toplantısında ağırladık ve yıl boyu sürecek iş birlikleri geliştirdik. Bu görüşmelerden elde ettiğimiz somut çıktılar da, bu seneki stratejik değişikliğin yerinde olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.