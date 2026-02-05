Ekonomi yönetiminin gündemindeki kredi kartı limit kısıtlamaları tartışması, turizm sektöründe endişe yarattı. Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Alper Gencelli, finansal istikrar adına atılacak yanlış bir adımın, iç turizm dinamiklerini altüst edebileceği konusunda kritik uyarılarda bulundu. Gencelli, özellikle ödeme gücü yüksek yerli turistin finansal hareket alanının daraltılmasının, tatilciyi yurt dışı alternatiflerine daha fazla yönelteceğine dikkat çekti.

RAKAMLARDAKİ ÇARPICI DEĞİŞİM

Gencelli, 2022 yılından bu yana Türk vatandaşlarının seyahat alışkanlıklarındaki radikal değişimi somut verilerle gözler önüne serdi. İstatistiklere göre, son dönemde yurt dışına çıkan Türk vatandaşı sayısı yüzde 64 oranında artış gösterdi. Buna paralel olarak toplam turizm gideri yüzde 88 gibi rekor bir yükselişle 9,6 milyar dolara ulaştı. Ancak bu harcama artışına rağmen kalış sürelerinde ciddi bir düşüş yaşandı; ortalama geceleme süresi 15 geceden 9,1 geceye geriledi. Kişi başı harcama ise yüzde 15 artarak 807 dolar seviyesine tırmandı.

TATİLE DEĞİL ALIŞVERİŞE GÖÇ

Ortaya çıkan tabloyu analiz eden Gencelli, vatandaşın yurt dışı seyahatlerinin niteliğinin değiştiğini vurguladı. Türk tatilcinin sınır ötesine artık sadece gezmek için değil, yoğunlukla alışveriş yapmak için gittiği belirtildi. Özellikle giyim, ayakkabı ve halı gibi kalemlerdeki artış, seyahatlerin "alışveriş turizmine" dönüştüğünü kanıtlıyor. Bu yönelimin temelinde ise Türkiye’deki yüksek enflasyon, uzun süre baskılanan döviz kurları ve iç piyasadaki pahalılık yatıyor.

YANLIŞ FREN İÇ TURİZMİ VURUR

Kredi kartı düzenlemelerinin turizme olası etkilerine değinen Gencelli, limit kısıtlamasının finansal disiplin açısından doğru olsa da uygulama yönteminin hayati önem taşıdığını belirtti. Kredi notu yüksek, ödemelerini düzenli yapan tüketicinin limitinin kısılmasının bankacılık sisteminden öte, turizm ve hizmet sektöründe domino etkisi yaratacağı ifade edildi. Bu hamlenin, iç pazardaki talebi bıçak gibi kesebileceği ve yerli turistin hareket kabiliyetini engelleyeceği öngörülüyor.

KRİTİK ÇAĞRI: KARTLAR KALDIRAÇ OLMALI

Sektör temsilcisi, kredi kartı politikalarının sadece bir kısıtlama aracı olarak değil, turizmi destekleyecek stratejik bir kaldıraç olarak kullanılması gerektiğini savundu. Doğru bir taksitlendirme ve müşteri segmentasyonu ile iç turizmin canlandırılabileceğini belirten Gencelli, aksi takdirde tatil bütçelerinin Türkiye yerine rakip ülkelere akmaya devam edeceği uyarısını yineledi.