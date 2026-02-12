Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Aykut Kaya, partisinin iktidar projesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde faaliyet gösteren Kültür ve Turizm Politika Kurulu’nda görevlendirildi. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na kendisine duydukları güven nedeniyle teşekkür ederek Birlikte başaracağız, Türkiye kazanacak” ifadelerini kullandı.

‘BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Aykut Kaya, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e ve Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na şahsıma duydukları güven için yürekten teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde faaliyet gösteren Kültür ve Turizm Politika Kurulu’nda görev almak benim için büyük bir onur ve sorumluluktur. Antalya’dan Türkiye’ye uzanan birikimimizi, turizmin, kültürün ve üretimin gücünü iktidar yürüyüşümüze katkı sunacak somut politikalara dönüştürmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu süreçte Kültür ve Turizm Politika Kurulu Başkanımız Sayın Seda Kaya Ösen ile birlikte çalışacağımız için de büyük bir memnuniyet duyuyorum. Birlikte başaracağız, Türkiye kazanacak” dedi. (Hatice NERGİZ)