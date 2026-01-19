Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, partisinin saha çalışmaları kapsamında Alanya ve Gazipaşa ilçelerini ziyaret etti. Bölgenin adeta "röntgenini çeken" Kılıç, Antalya’nın hak ettiği yatırımı almadığını vurgulayarak hazırladığı raporları Meclis gündemine taşıyacağını belirtti.

​"ANTALYA DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHRİ AMA YÖNETİM SORUNLU"

​Ziyaretleri sonrası değerlendirmelerde bulunan Vekil Kılıç, Antalya’nın potansiyeline dikkat çekerek şunları söyledi: "Antalya’mız; turizmiyle, tarımıyla, tarihiyle, insanıyla gerçekten çok özel bir şehir. Hatta ben açıkça söylüyorum: Antalya, dünyanın en güzel şehirlerinden biridir. Alanya’mız ise bu güzelliğin en eşsiz parçalarından biridir. İşte bu güzelliğe yakışan bir yönetim, planlı yatırımlar ve adaletli çözümler için çalışıyoruz."

​SU MESELESİNDE KRİTİK UYARI: "SONDAJLA İDARE ETME DEVRİ BİTMELİ"

​Kılıç, Antalya’nın en büyük yapısal sorunlarından biri haline gelen su krizine değinerek, "Antalya’nın büyüyen nüfusu ve turizm yükü altında içme suyu meselesi kritik bir eşiğe geldi. Bugün kentte içme suyunun çok büyük kısmı sondaj kuyularından karşılanıyor; bu durum yer altı su rezervlerini tükettiği gibi belediyeye de ağır bir enerji maliyeti oluşturuyor. Bu sürdürülebilir değil. Kalıcı çözüm için 'sondajla idare' anlayışından çıkıp büyük kaynaklara dayalı isale hatları ve havza koruma yaklaşımına geçmemiz gerekiyor. Bu noktada Manavgat Oymapınar ve Karacaören barajları öne çıkıyor; doğru teknikle ve doğru planlamayla Antalya merkez ile Alanya hattının içme suyu ihtiyacı uzun yıllar güvenceye alınabilir" dedi.

​TARIMDA "MALİYET-FİYAT" KISKACI

​Üreticinin içinde bulunduğu ekonomik dar boğaza dikkat çeken Kılıç, çözüm önerilerini şöyle sıraladı: "Antalya’da üreticimiz, özellikle örtü altı üretimde, uzun süredir maliyet–fiyat makasının altında eziliyor. Üretici zarar ederken tüketici pazarda pahalıya alıyor; üreticiden çıkan fiyatla raf fiyatı arasındaki fark kabul edilebilir değil. Bu şartlarda üretici borçla üretimi çevirmeye çalışıyor. Çözüm; üreticiyi, ihracatı ve pazarlama zincirini birlikte ele alan bir planlamadır. Üreticinin önünü görebilmesi için faizsiz uzun vadeli finansman hızla devreye alınmalı; BAĞ-KUR borçları gibi başlıklarda üreticiyi rahatlatacak adımlar atılmalıdır."

​ALANYA VE GAZİPAŞA’DAKİ YARIM KALAN YATIRIMLAR

​Bölgedeki kamu yatırımlarının yavaş ilerlemesini eleştiren Kılıç, somut örnekler verdi:

"Alanya’nın batı bölgesinde hem sağlık hem sulama açısından iki kritik başlık var: Payallar Devlet Hastanesi ve Yeniköy Barajı. Payallar Devlet Hastanesi’nin Kasım 2024’te biteceği söylenmesine rağmen hâlâ %40 seviyesinde olduğu ifade ediliyor; mevcut tabloya bakınca 2027’den önce bitmesi zor görünüyor. 2015’te başlayan Yeniköy Barajı ise %90 seviyesine gelmiş olmasına rağmen sahada çalışma yok; oysa Alanya’nın batısındaki tarımsal sulama için hayati önemde. Bütün bunların takipçisi olmaya devam edeceğiz."

​MÜLKİYET VE KADASTRO MAĞDURİYETLERİNE SERT TEPKİ

​Vatandaşın mülkiyet haklarının korunması gerektiğini ifade eden Kılıç, orman kadastrosu ve tapu iptalleriyle ilgili yaşanan mağduriyetleri dile getirdi:

"Alanya’mızın birçok mahallesinde, daha önce tapu kadastrosu yapılan yerler sonradan orman kadastrosuyla orman alanı ilan edildi; vatandaşımız atalarından kalan toprakta 'işgalci' durumuna düşürüldü, yıkım kararlarıyla karşı karşıya kaldı; zeytinlikler, tropik meyve bahçeleri, seralar zarar görüyor. Biz diyoruz ki: Ormanı gerçekten talan eden elbette cezalandırılsın; ama atalarının toprağında yaşayan vatandaşın mağduriyeti bitmeli. Bunun için kadastro yerinde, adil biçimde yeniden değerlendirilmeli; haklı-haksız ayrıldıktan sonra kalıcı bir yasal düzenleme ile çözüm üretilmelidir. Benzer bir sorun Gazipaşa Zeytinada’da da var: 1984’te verilen tapuların 2004 sonrası süreçlerle iptale gitmesi kabul edilemez; hak sahipliği korunmalı, adil bir yol bulunmalıdır."

​ULAŞIMDA "YILAN HİKAYESİNE" DÖNEN PROJELER

​Antalya’nın ulaşım ağındaki eksikliklerin can ve mal kaybına yol açtığını belirten Milletvekili Kılıç:

"Kaş ve Fethiye’de, imar sorunları çözülmeden yapılan düzenlemelerle 1 Ocak 2025 itibarıyla çok sayıda işletme kapanma riski yaşadı; yaklaşık 10 bin işletmenin etkilendiği ifade ediliyor. Bu mesele 'kâğıt üzerinde' değil, sahayı bilerek çözülür. Ulaşımda da yıllardır bitmeyen işler var: Dereboğazı Yolu dar yapısı ve keskin virajlarıyla ölümcül kazalara sahne oluyor; 25 yıldır vaat edilip tamamlanmaması kabul edilemez. Aynı şekilde 2018’de başlayan Çubukbeli Tüneli hâlâ tamamlanamadı. Antalya-Alanya Otoyol Projesi daha önce defalarca ihale edildikten sonra iptal edildi ve nihayet yapımına başlandı. Bu konuda çok sayıda soru önergesi verdik ve nihayet sonuç veriyor."

​"2025'İN EN ÇOK ÜYE ARTIRAN MUHALEFET PARTİSİYİZ"

​Saadet Partisi’ne olan ilginin arttığını vurgulayan Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Saadet Partimiz, 2025 yılında en çok üye arttıran muhalefet partisi oldu. Biz bu talebi oldukça önemsiyoruz. Bu artış bizim için sadece istatistiki bir veri değil, sorumluluklarımızı hatırlatan büyük bir kazanımdır. Milletimiz umut arıyor, çıkış noktası arıyor ve bizler bunun farkındayız. Bizim siyaset anlayışımız; 'konuşup geçmek' değil, sonuç alana kadar ısrarla takip etmektir. Buradan açık bir teminat veriyorum: Antalya’nın su güvenliği, trafik sorunu, Alanya’nın sağlık ve sulama yatırımları, tarımda üreticinin finansmana erişimi, mülkiyet ve kadastro mağduriyetleri. Bu başlıkların her birinin takipçisi olacağız. Çünkü vatandaşın derdi, bizim derdimizdir."



