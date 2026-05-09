Türkiye ve Akdeniz Havzası, Sahra kaynaklı çöl tozu taşınımının etkisine giriyor. Alanya’da araçlarda toz birikimi, puslu hava ve hava kalitesinde düşüş bekleniyor.

Alanya’da araçlarını yeni yıkatanlar için kötü haber geldi. Türkiye, Kuzey Afrika üzerinden taşınan Sahra kaynaklı çöl tozunun etkisi altına giriyor. Toz taşınımının özellikle Akdeniz hattında hava kalitesini düşürmesi, gökyüzünde puslu görüntü oluşturması ve araçların üzerinde ince toz tabakası bırakması bekleniyor.

TÜRKİYE 10 GÜN BOYUNCA TOZ TAŞINIMI ALTINDA

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye ve Akdeniz Havzası’nın bugünden itibaren 10 gün boyunca Kuzey Afrika kaynaklı yoğun çöl tozu taşınımı altında kalacağını açıkladı.

Toros, çöl tozunun batı bölgelerden başlayarak yurt genelinde hava kalitesinde düşüşe neden olacağını belirtti. Taşınımın 18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren Türkiye’yi terk etmesi bekleniyor.

ALANYA’DA ARAÇLAR KISA SÜREDE TOZLANABİLİR

Akdeniz kıyısında yer alan Alanya’da çöl tozu, günlük hayatı en çok araçlar, balkonlar, camlar ve açık alandaki eşyalar üzerinden hissettirecek. Özellikle kısa süreli yağışla birlikte çamurlu yağış görülebilir. Bu nedenle uzmanlar, araç yıkama işleminin yoğun toz taşınımı geçene kadar ertelenmesinin daha doğru olacağını belirtiyor.

Alanya’da sahil bandı, açık otoparklar ve yüksek katlı binaların cam cephelerinde toz birikimi daha belirgin olabilir. Toz taşınımı sırasında görüş mesafesinde azalma ve havada mat, puslu bir görüntü de yaşanabilir.

ASTIM VE KOAH HASTALARINA UYARI

Prof. Dr. Toros, çöl tozunun özellikle astım, bronşit, KOAH ve alerjik solunum yolu rahatsızlığı bulunan kişiler için risk oluşturabileceğini söyledi. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanların yoğun toz taşınımı sırasında uzun süre dışarıda kalmaması öneriliyor.

Hava kalitesi indeksinin kırmızı, mor veya kahverengi seviyelere ulaşması halinde vatandaşların zorunlu olmadıkça açık havada uzun süre kalmaması, yoğun fiziksel aktiviteleri azaltması ve solunum rahatsızlığı bulunanların doktor önerisiyle maske kullanması tavsiye ediliyor.

ÇÖL TOZU SADECE KİRLİLİK DEĞİL

Çöl tozları günlük yaşamda kirlilik ve sağlık riskiyle gündeme gelse de ekosistem için doğal bir taşıyıcı görevi de görüyor. Sahra’dan taşınan tozlar demir, fosfor ve çeşitli mineraller içeriyor. Bu minerallerin okyanuslardaki planktonları ve tropikal ormanları beslediği biliniyor.

Ancak şehir yaşamında etkisi daha çok hava kalitesindeki düşüş, araçlarda toz tabakası ve çamurlu yağış olarak hissediliyor. Alanya’da yaşayanların önümüzdeki günlerde meteorolojik uyarıları ve hava kalitesi verilerini takip etmesi gerekiyor.