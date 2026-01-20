Çamlık mevkii Aka Tarım girişi başta olmak üzere birçok sokakta yolların çukur, toz ve inşaat kalıntılarıyla dolu olduğunu belirten mahalle sakini Serhan Soylu, yol yapımı için verilen sözlerin tutulmadığını söyleyerek yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti. Soylu, “Mahallemiz Orta Çağ'dan kalma gibi” dedi. Alanya’nın Demirtaş Mahallesi’nde yıllardır çözülemeyen yol ve altyapı sorunları vatandaşları isyan noktasına getirdi. Demirtaş Mahallesi sakini Serhan Soylu, mahallesindeki yol sorununa dikkat çekerek Alanya Belediyesi’ne çağrıda bulundu. Çamlık mevkii, Aka Tarım girişi ve Kerim Akın Caddesi başta olmak üzere birçok noktada yolların inşaat artıkları, toz ve toprak içinde olduğunu belirten Soylu, “Yollar delik deşik, sanki meteor düşmüş gibi. Mahallemiz orta çağdan kalma gibi” dedi. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Zavlak ve Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu’ya defalarca ulaşmasına rağmen sonuç alamadığını ifade eden Soylu, “Yazmaktan, aramaktan sıkıldım. Alanya Belediyesi’nden artık somut çözüm bekliyoruz” diye konuştu. Serhan Soylu, “Demirtaş Mahallesi Çamlık mevkii Aka Tarım girişi toz ve inşaat tortuları arasında. Yollar delik deşik. Yollara meteor düşmüş gibi. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in seçimden önce vaat ettiği delik deşik olmayan sokakları Demirtaş Mahallesi’nde de görmek istiyoruz. Mahallemiz adeta unutulmuş. 2005 yılındaki yolları hatırlıyorum, şu anki halinden daha iyiydi” ifadelerini kullandı.

‘YOL TOZ TOPRAK İÇİNDE’

Mahallede bin kişilik bir rezidans bulunduğunu ve tüm araç trafiğinin bu yoldan geçtiğini vurgulayan Soylu, “Yol toz toprak içinde. Köylerde bile bu halde yol yok. Yaylalarda yılda 200-300 kişinin geçtiği yollara asfalt dökülüyor ama günde onlarca aracın geçtiği, bin kişinin faydalandığı bu yola hiçbir şey yapılmıyor. Yaz aylarında safari araçları geliyor, her yer toz oluyor. Artık çözüm bekliyorum, verilen sözlerin tutulmasını istiyorum” dedi.

‘CAN KAYBI OLSA KİM HESAP VERECEK?’

Soylu, “Geçen gün motorlu bir arkadaşımız bu yolda kaza yaptı. Çukurlardan birine tekeri düştü. Allah’tan ciddi bir şey olmadı. Ama burada bir can kaybı olsa kim hesap verecek? Paranın, pulun, asfaltın bir değeri yok. İnsan hayatını kolaylaştıracak adımları belediyemizden bekliyorum” diye konuştu.

‘VERİLEN SÖZLER TUTULMADI’

Yetkililerle defalarca görüştüklerini ancak sonuç alamadıklarını belirten Soylu, “Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu ve Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Zavlak sürekli ‘yapacağız’ dediler, söz verdiler ama sözlerini tutmadılar. Ben seçim yaklaşınca değil, şimdi istiyorum bu yolu. Muhtar da uğraştığını söylüyor ama demek ki onu da oyalıyorlar. ‘Kırsalla en iyi ilgilenen belediyeyiz’ deniliyor ama yolun hali ortada” şeklinde konuştu.

‘MAHALLEDE SÜREKLİ SU PATLAKLARI YAŞANIYOR’

Yağmur yağdığında çukurların tamamen suyla dolduğunu ifade eden Soylu, “Burası yağmurda tamamen su altında kalıyor. Yukarıdan gelen sular bahçeme akıyor. Bu sokakta sürekli su patlakları yaşanıyor. Dere ıslah çalışmaları yapılmıyor. Derenin içinde dur tabelaları, inşaat malzemeleri ve çöpler var. Toprak ve kum lazımsa bizim mahalleden alabilirsiniz” diyerek altyapı sorunlarına dikkat çekti.