Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu organizasyonunda, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kick Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası tamamlandı. 16-18 Ocak tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada, 92 üniversiteden 561 kadın ve erkek sporcu point fighting, kick light, full contact ve K1 style branşlarında mücadele etti. ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon 2. sınıf öğrencisi millî kick boksçu Arda Baş, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Kick Boks Ünilig Türkiye Şampiyonasında 86 kilo K1 kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Kick Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası, kadın ve erkek müsabakalarında birinciliklerin belli olmasıyla sona erdi.

REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN TEBRİK

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, yaptığı açıklamada ALKÜ’nün spor ve sporcuya büyük önem vererek öğrenim hayatını sürdürdüğünün altını çizdi. ALKÜ’nün spor branşlarında başarılarının tüm hızıyla süreceğini belirten Rektör Türkdoğan, “Üniversitemiz, spor alanında en üst seviyelere çıkma yolunda ilerliyor. Daha önce birçok öğrencimiz, ulusal ve uluslararası alanlarda önemli başarılar elde etmişti. 92 üniversiteden 561 sporcunun katıldığı Üniversitelerarası Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nda, 86 kg K1 kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü 2. sınıf öğrencimiz Arda Baş’ı yürekten tebrik ediyorum. ALKÜ ailesi olarak akademik başarılarımız kadar sportif başarıları da önemsiyoruz. Millî sporcumuz Arda’nın bu büyük başarısı, spora verdiğimiz değerin ve gençlerimize olan inancımızın en güzel göstergesidir. Bu gururu bizlere yaşatan öğrencimizi ve emeği geçen akademisyenlerimizi ve sorumlu akademisyenimiz Doç. Dr. Nuray Satılmış’ı bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi. (ALKÜ/BÜLTEN)