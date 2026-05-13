ALKÜ öğrencileri katıldıkları organizasyon ve yarışmalardan derecelerle dönmeye devam ediyor. ALKÜ Tiyatro Topluluğu üyeleri son dönemde ortaya koydukları sahne performanslarıyla başarılar da ardı ardına gelmeye başladı. Ekibin sahneye taşıdığı “Nasılsın?” adlı tiyatro oyunu Antalya il finallerinde elde ettiği birinciliğin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Osmaniye’de düzenlenen 11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Akdeniz Bölge Finalleri’nde şampiyon oldu. Topluluk üyeleri, “Nasılsın?” isimli tiyatro oyunu başarıları Türkiye finallerine katılacak.

OYUN HER SAHNEDE BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Toplumsal baskılar, bastırılmış duygular ve modern insanın görünme kaygısını konu alan oyun; sahne dili, oyunculuk performansları ve güçlü anlatımıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından sahnelenen oyun, yalnızca yarışma başarısıyla değil, taşıdığı sosyal mesajla da dikkat çekti. Yaklaşık 4 ila 6 ay süren prova sürecinde ekip, değişken kadro yapısına rağmen disiplinli ve profesyonel bir çalışma temposu sürdürdü. Süreç boyunca oyuncular ve teknik ekip, yoğun tempoya rağmen üretim disiplininden taviz vermeden çalışmalarını sürdürdü. Ekibin yönetmenliğini oyunun yazarı ve yönetmeni Süleyman Türkyılmaz üstlenirken, oyun metni ve sahne tasarımı da ekip çalışmasıyla şekillendirildi. Yarışma sürecinde ekibe önemli katkılar sağlayan topluluk üyesi Kerim Özdemir’e ve Muş Alparslan Üniversitesi Tiyatro Günleri kapsamında gerçekleştirilen temsil sürecinde destekleriyle öne çıkan Topluluk Başkanı Leyla Çetin’e de teşekkür edildi. Öte yandan ekip, yarışma sürecinin yanı sıra Muş Alparslan Üniversitesi’nde düzenlenen tiyatro günlerinde de sahne aldı. Sergilenen oyun, festival izleyicilerinden yoğun ilgi görürken; oyuncular performanslarıyla büyük alkış ve tebrik topladı. Genç tiyatro ekibi, Türkiye yarı finalleri hazırlıklarını sürdürürken; üniversite gençliğinin sanat üretimindeki gücünü sahnede göstermeye devam ediyor. Muş Alparslan Üniversitesinde oyunun uzun versiyonu oynandı. Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican oyunu bizzat izleyip teşekkür etti.



REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN ÖĞRENCİLERE TEBRİK

ALKÜ Tiyatro Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Serdar Bulut ve topluluk üyeleri, ALKÜ Rektörü Kenan Ahmet Türkdoğan’ı ziyaret ederek başarı süreçleri hakkında bilgi verdi. Öğrencileri tek tek tebrik eden Rektör Türkdoğan, ALKÜ ailesi olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade etti. Rektör Türkdoğan, öğrencilerin sanata ve kültürel faaliyetlere gösterdiği ilginin üniversitenin gelişimine önemli katkı sunduğunu belirterek, “Öğrencilerimizin elde ettiği bu başarı bizleri gururlandırdı. Gençlerimizin sanat alanında ortaya koyduğu emek, disiplin ve takım ruhu takdire şayandır. Türkiye yarı finallerinde de üniversitemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum” dedi.