Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen eğitim, Dr. Nuri Taştekin tarafından verildi. Sağlık hizmetlerinde acil müdahale kapasitesinin artırılması ve hasta güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması amacıyla düzenlenen eğitim programında; ani kardiyak arrest durumlarında uygulanması gereken temel yaşam desteği basamakları, ileri hava yolu yönetimi, ritim değerlendirmesi, defibrilasyon uygulamaları ve ekip koordinasyonu konularında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Simülatör maket üzerinde uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde, sağlık çalışanlarının aktif katılımıyla interaktif bir eğitim ortamı oluşturularak uygulama becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Eğitim süresince acil durumlarda hızlı ve doğru müdahalenin hayati önemi vurgulanırken, katılımcılar uygulamalı çalışmalarla bilgi ve becerilerini pekiştirme fırsatı buldu. Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Eğitim hakkında bilgi veren Başhekim Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, “Sağlık çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini güncel tutmak amacıyla düzenlenen Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR) Temel ve İleri Yaşam Desteği eğitimleri, acil durumlarda hızlı ve etkili müdahaleyi sağlamak adına rutin olarak gerçekleştirilmektedir. Hastanemizde sağlık hizmetlerinin kalitesini ve hasta güvenliğini artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerimiz, tüm birimleri kapsayacak şekilde düzenli olarak devam edecektir” ifadelerini kullandı.

