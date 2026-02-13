Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya Narkotik Suçlarla mücadele grup Amirliğince Alanya İlçesinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmada 50 ekip 190 kişilik polis ve 2 Narkotik Madde Arama Köpeği (NMAK) ile eş zamanlı operasyonda .Yaklaşık 22.bin 240 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4),1.278 adet sentetik ecza maddesi,38 gram esrar maddesi,1 gram metamfetamin maddesi,3 adet tabanca ve 3 adet şarjör,69 adet fişek ile1 adet hassas terazi ele geçirilirken ve 2 aranan şahıs. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak” suçlarından 37 şahıs hakkında adli işlem yapılarak Adliye’ye sevk edildiler.

Alanya ilçe Emniyet Müdürlüğü ‘Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmalarımız aynı kararlılıkla hız kesmeden devam edecektir.’ Dedi (Mehmet AL)