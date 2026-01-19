Yaylakonak Mahallesi’nde yokuş aşağı inerken virajı alamayan motosiklet sürücüsü bahçeye savruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA YOKUŞTA YAŞANDI
Alanya’nın Yaylakonak Mahallesi Midan Mevkiinde meydana gelen kazada, yokuş aşağı seyir halindeki motosiklet sürücüsü virajı alamadı. Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarındaki bahçeye doğru savruldu.
GÜVENLİK KAMERASI HER ŞEYİ KAYDETTİ
Kazanın yaşandığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletin virajda dengesini kaybettiği ve sürücünün bahçeye uçtuğu net şekilde görülüyor.
YARA ALMADAN KURTULDU
Kazanın ardından ayağa kalkan sürücünün herhangi bir yaralanma yaşamadığı öğrenildi. Sürücü, kısa bir kontrolün ardından motosikletine yeniden binerek olay yerinden ayrıldı. Birkaç saniyelik bir hata. Yokuş, viraj, hız… Hepsi üst üste geldi.
AYNI NOKTADA DAHA ÖNCE DE KAZALAR YAŞANMIŞTI
Mahalle sakinleri, söz konusu virajda daha önce de benzer kazaların yaşandığını belirterek sürücülerin özellikle yokuş inişlerinde daha dikkatli olması gerektiğini dile getiriyor. Yol dar. Görüş mesafesi de…
