ALTSO Yönetim Kurulu’nun 3 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Oda bünyesinde gerçekleştirilen tüm tescil işlemlerinde kredi kartı ile ödeme yapılması kararı hayata geçirildi. Yeni düzenleme kapsamında, daha önce nakit veya banka havalesi/EFT yoluyla tahsil edilen ticaret sicil harcı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilan ücreti ve Rekabet Kurumu payı da artık kredi kartıyla ödenebilecek.

BAŞKAN TUNA: ÜYELERİMİZE HAYIRLI OLSUN

ALTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuna yaptığı açıklamada, yeni uygulamanın üyelere hayırlı olmasını dileyerek, üyelerin işlemlerini kolaylaştırmaya ve Oda hizmetlerinde pratik çözümler sunmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE HAYATA GEÇİRİLDİ

Uygulama, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde hayata geçirildi. Harçlar Kanunu’nun 132’nci maddesi, ticaret sicili işlemlerine ilişkin harçların ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları tarafından tahsil edilmesine ilişkin düzenlemeyi içeriyor. 5464 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi ise banka ve kredi kartlarının kabulüne ilişkin hükümleri düzenliyor.

ÜYELERE DAHA HIZLI VE PRATİK ÖDEME İMKANI

Hayata geçirilen uygulamayla birlikte ALTSO üyeleri, tescil işlemlerine ilişkin ödemelerini kredi kartıyla gerçekleştirebilecek. Böylece nakit taşıma veya banka üzerinden ayrıca havale/EFT yapma ihtiyacı azaltılarak üyelerin işlemlerini daha hızlı ve pratik şekilde tamamlamalarına katkı sağlanacak.



Kaynak: ALTSO BÜLTEN