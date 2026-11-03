AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Alanya İskele Rıhtımı’nda uzun süredir beklenen onarım çalışmalarının 9 Kasım 2026 tarihinde başlayacağını açıkladı. 30 Ocak 2027’de tamamlanması planlanan proje kapsamında rıhtımın 343 metrelik bölümünde kapsamlı yenileme gerçekleştirilecek. Çalışmalar çerçevesinde mevcut su içi betonları kırılarak yeniden yapılacak. Ardından 343 metre uzunluğunda kronman betonu imal edilecek. Teknelerin bağlanmasında kullanılan baba ve halkalar da yenilenirken, elektrik ve su ihtiyaçlarını karşılayan altyapı sistemleri yeniden düzenlenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Antalya VI. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülecek projenin yükleniciliğini CYM Madencilik Ltd. Şti. üstlenecek. Yatırımın Alanya’nın turizmi ve denizcilik faaliyetleri açısından önem taşıdığını belirten Tavlı, projenin hayata geçirilmesine katkı sunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya milletvekilleri ve ilgili kurum yetkililerine teşekkür etti. Tavlı, Alanya’nın ihtiyaçlarının karşılanması ve kentin gelişimine yönelik çalışmaların ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde sürdürüleceğini belirterek, yenileme projesinin Alanya’ya hayırlı olmasını diledi. (Mine UZUN)

Kaynak: Haber Merkezi