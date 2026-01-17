RAGGA Oktay'ın sevilen parçalarından "Yeniden", Kanal D'de yayınlanan fenomen dizi Eşref Rüya ile yeniden gündeme gelmişti. Dizide Kadir Baba karakterine hayat veren başarılı oyuncu Görkem Sevindik'in, şarkı eşliğinde yaptığı dans sahnesi sosyal medyada büyük ilgi görmüş, parça kısa sürede yeniden popüler olmuştu. Bu gelişmeyle birlikte Ragga Oktay'ın şarkıları genç kuşak tarafından da yeniden keşfedildi.

HİT ŞARKILAR SAHNEDE

Kendine özgü tarzı, enerjik sahne performansı ve yıllara meydan okuyan hit şarkılarıyla tanınan Ragga Oktay, Alanya'daki hayranlarıyla buluşacak. Konserde "Yeniden" başta olmak üzere sanatçının sevilen parçalarını seslendirmesi beklenirken, müzikseverleri temposu yüksek bir gece bekliyor.

NEXT LEVEL YÜKSELİYOR

Son dönemde düzenlediği başarılı organizasyonlarla adından söz ettiren Next Level Illusion, Ragga Oktay konseriyle kış sezonuna güçlü bir giriş yapıyor. Mekân yetkilileri, bu konserin bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, önümüzdeki dönemde dev konserler ve sürpriz sanatçıların Alanya’da müzikseverlerle buluşacağını ifade etti.

BU KIŞ EĞLENCEYE DEVAM

Next Level Illusion'da eğlencenin tek bir geceyle sınırlı kalmayacağı belirtilirken, kış boyunca farklı müzik türlerinden ünlü isimlerin sahne alacağı konserlerin devam edeceği öğrenildi. Alanya eğlence hayatı, soğuk kış gecelerinde de hız kesmeden sürecek.