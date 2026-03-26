ALANYA Belediyesi bir yandan vatandaş odaklı çalışmalarını yürütürken diğer yandan da hizmet kalitesini artırmak için personele yönelik eğitimlere devam ediyor. Eğitimler kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan şoförlere, Alanya Kültür Merkezi’nde trafik eğitimi semineri verildi. Eğitime; Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden Komiser Doğan Simser, Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir ve müdürlük bünyesindeki tüm sürücüler katıldı.

GÜNCEL MEVZUAT ANLATILDI

Eğitimde, şoförlerin trafik kurallarına daha hassas ve dikkatli olmaları gerektiği vurgulanırken; saygı, trafik ahlakı ile dikkatli sürüşün önemi üzerinde duruldu. Sürücülerin görev esnasında güvenli sürüş konusunda bilinçlendirilmesini amaçlayan eğitimde, 2026 yılı yeni trafik kuralları ve güncel mevzuat hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca trafikte dikkat edilmesi gereken hassas konulara değinilerek, kamu hizmeti yürüten araç sürücülerinin sorumluluğunun önemine işaret edildi. Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, vatandaşların güvenliği ve trafik düzeninin sağlanması amacıyla bu tür eğitim çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Alanya Belediyesi/BÜLTEN