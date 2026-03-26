ALANYA Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Litvanya Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosu, önceki dönem ALTSO Başkanı ve Alanya Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Mehmet Şahin’i ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette vakfın yürüttüğü faaliyetler ve eğitim alanındaki projeler hakkında bilgi alındı. Ziyarette konuşan Kaymakam Şakir Öner Öztürk, eğitime sağlanan katkıların önemine dikkat çekerek, vakfın çalışmalarını takdir ettiğini belirtti ve misafirperverliği dolayısıyla Mehmet Şahin’e teşekkür etti.

Mehmet Şahin ise nazik ziyaretleri kapsamında vakfın projeleri ve faaliyetleri hakkında bilgi sunduklarını ifade ederek, bölgeye ve topluma katkı sağlayacak çalışmalar üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Şahin, ziyaret ve iyi dilekleri dolayısıyla Kaymakam Öztürk’e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Muhabir: Gülser Yiğit