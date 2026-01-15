Alanya’da özellikle Oba, Mahmutlar ve Çıplaklı hattında kiralar son iki ayda yeniden yukarı çıktı. Emlak vitrinlerinde 2+1 dairelerin büyük kısmı 18 bin TL bandının altına inmiyor. Eskiden “biraz daha bakarız” denilen evler artık tutuluyor. Bakmakla kalınıyor çünkü…

BU ARTIŞ GÜNLÜK HAYATI NASIL ETKİLİYOR?

Asgari ücretle çalışan bir ailenin maaşının yarısından fazlası kiraya gidiyor. Market, elektrik, su derken ayın ortası gelmeden para bitiyor. Bir emekli, ev ararken şunu söylüyor: “Ev var ama bize göre değil. Kapısından bakıp geri dönüyoruz.” Bir an durup düşünüyorsun. Gerçekten de…

TAŞINMAK ÇÖZÜM MÜ?

Bazı aileler merkezin dışına çıkmayı deniyor. Ancak bu kez ulaşım masrafı ve zaman kaybı devreye giriyor. Çocukların okulu, iş saatleri, hayatın ritmi bozuluyor. Yani sorun sadece kira değil.

RESMİ VERİLER NE DİYOR?

TÜİK’in son konut kira endeksi artışın devam ettiğini gösteriyor.

