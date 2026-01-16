25 yaş üstü araç sahiplerini yakından ilgilendiren hurda araç teşvikiyle ilgili Meclis’ten yeni açıklama geldi. Teklifin yasalaşması halinde bütçeye milyarlarca liralık katkı öngörülüyor.

TEKLİF MECLİS GÜNDEMİNDE

Hurda araç teşviki düzenlemesiyle ilgili süreç yakından takip edilirken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, kanun teklifine ilişkin son durumu kamuoyuyla paylaştı. Özdemir, daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundukları teklifin halen gündemde olduğunu belirtti.

2001 ÖNCESİ ARAÇLARI KAPSIYOR

Teklif, 2001 yılı öncesinde trafiğe kayıtlı araçların hurdaya ayrılarak, yerli üretim yeni araçlarla yenilenmesini öngörüyor. Düzenlemenin temel hedefleri arasında trafik güvenliğinin artırılması, çevreci araç kullanımının yaygınlaştırılması ve ekonomiye katkı sağlanması yer alıyor.

MTV GELİRİNDE 45 MİLYAR TL ARTIŞ BEKLENTİSİ

Özdemir, teklifin yasalaşması halinde Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gelirlerinde 45 milyar TL’nin üzerinde artış yaşanacağını ifade etti. ÖTV teşvikine yönelik bazı endişelerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Özdemir, aksine düzenlemenin bütçeye olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE HAREKETLİLİK BEKLENİYOR

Düzenlemenin hayata geçmesi durumunda iç pazarda hareketlilik yaşanması, otomotiv sektörü ve bağlantılı alanlarda ilave istihdam oluşturulması da bekleniyor. Türkiye genelinde halen trafikte bulunan yaklaşık 11 milyon 25 yaş üstü araç bulunması, düzenlemenin önemini artırıyor.

TBMM'DE SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Hurda araç teşviki teklifi için net bir tarih paylaşılmazken, yasal sürecin devam ettiği ve teklifin kabul edilerek yürürlüğe girmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in sosyal medya açıklaması