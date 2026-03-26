Son kullanma tarihi geçmiş ya da kullanılmayan ilaçların güvenli şekilde toplanması ve imha edilmesi amacıyla kullanılacak kutular, Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Sevda Çapa tarafından Başhekim Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz’a teslim edildi. Projeye destek veren Başhekim Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında yürütülen bu anlamlı çalışmaya hastane olarak destek veriyoruz. Çevre kirliliği, dünyadaki yaşam dengesinin bozulmasında önemli bir etkendir. Özellikle yarım kalan, kullanılmayan ya da son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar çevre kirliliğine ciddi zarar vermektedir. Bu tür atıkların bilinçsizce evsel atıklara karıştırılması doğal kaynaklar üzerinde büyük bir yük oluşturmaktadır. Ayrıca kanalizasyon sistemine karışan ilaç atıkları, ekolojik dengeyi olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın, kullanılamayan ilaçlarını hastanemizde bulunan atık ilaç kutularına bırakmaları büyük önem taşımaktadır. Hep birlikte doğaya ve toplum sağlığına katkı sağlayabiliriz ”dedi.

‘ÇEVRE DOSTU PROJE’

Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Sevda Çapa ise belediye olarak çevre projelerine büyük önem verdiklerini belirterek, sosyal sorumluluk çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini ifade etti. Çapa, “Başlattığımız atık ilaç toplama projesi ile son kullanma tarihi geçmiş ve kullanılmayan ilaçların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini hedefliyoruz. Bu tür atıklar toprağa ve yeraltı sularına karışarak, besin zinciri yoluyla insan sağlığını tehdit edebilmektedir. Vatandaşlarımız, atık ilaçlarını güvenle belirlenen toplama noktalarına bırakabilir. Bu sayede hem doğayı hem de insan sağlığını korumaya katkı sağlamış olacağız” dedi.

Kaynak: Alanya EAH/BÜLTEN