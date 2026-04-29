Alanya ’da yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren planlı elektrik kesintisi programı açıklandı. 29 Nisan Çarşamba günü yapılacak bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle çok sayıda mahallede gün içinde uzun süreli enerji kesintileri yaşanacak. Özellikle esnaf, turizm işletmeleri ve ev kullanıcıları için gün planlaması açısından kritik bir gün olacak.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARILAR

Yetkililer, kesinti süresince olası mağduriyetlerin önüne geçmek için vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu. Özellikle elektronik cihazların korunması, buzdolabı ve derin dondurucu kapaklarının gereksiz açılmaması ve işletmelerin jeneratör hazırlığı yapması öneriliyor.

Bakım çalışmalarının planlanandan erken tamamlanması halinde bazı bölgelere elektrik daha erken verilebilecek.

29 Nisan Çarşamba günü Alanya’da elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve bölgeler şu şekilde:



Kesinti Tarihi : 2026-04-29 09:30:00 - 16:30:00

Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ EMİŞBELENİ ATATÜRK,MERKEZ EMİŞBELENİ Mah. TÜRKMENLER Cd,MERKEZ EMİŞBELENİ Mah. ÇETİN Sk.,MERKEZ EMİŞBELENİ İSTİKLAL,MERKEZ PAYALLAR KARAANLI bölgeleri

Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması

Kesinti Tarihi : 2026-04-29 09:00:00 - 16:00:00

Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ BEYRELİ KURTLAR,MERKEZ BEYRELİ Mah. KURTLAR Sk.,MERKEZ FAKIRCALI,MERKEZ GÜMÜŞKAVAK Mah. TURSUNLAR Sk.,MERKEZ KOCAOĞLANLI KOCAOĞLANLI,MERKEZ KOCAOĞLANLI Mah. KOCAOĞLANLI MERKEZ,MERKEZ KOCAOĞLANLI Mah. KOCAOĞLANLI Sk.,MERKEZ OBA Mah. KANMAZ Sk.,MERKEZ SAPADERE,MERKEZ SAPADERE Mah.,MERKEZ SEKİ Mah. SEKİ KÖYÜ YAYLASI,MERKEZ SEKİ Mah. SEKİ KÖYÜ YAYLASI Sk.,MERKEZ SEKİ SEKİ KÖYÜ YAYLASI,MERKEZ TIRILAR ALİ BELEN,MERKEZ TIRILAR BOĞAZDEĞİRMEN,MERKEZ TIRILAR Mah. ALİ BELEN Sk.,MERKEZ TIRILAR Mah. SAKARAT Sk.,MERKEZ ÇAKALLAR Mah. SAPADERE YAYLASI,MERKEZ ÇAMLICA,MERKEZ ÇAMLICA Mah.,MERKEZ ŞIHLAR Mah. DERVİŞLİ Sk.;ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ BAŞKÖY Mah.,MERKEZ ILICA Mah.,MERKEZ KARATEPE Mah.,MERKEZ YENİKÖY Mah. KAŞ MEVKİ KÖKYURT Sk.,MERKEZ YENİKÖY Mah. KAŞ MEVKİİ Sk.,MERKEZ ŞAHİNLER Mah. KARAPINAR/10,MERKEZ ŞAHİNLER Mah. KARAPINAR/11 bölgeleri

Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması





Kesinti Tarihi : 2026-04-29 09:00:00 - 16:00:00

Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ GÜMÜŞKAVAK Mah. TURSUNLAR Sk.,MERKEZ SAPADERE,MERKEZ SAPADERE Mah. HATİPLER NEBİLER Sk.,MERKEZ SAPADERE Mah. MERKEZ ARAPDAMI Sk. bölgelerinde 29/04/2026 09:00:00 - 29/04/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması





Kesinti Tarihi : 2026-04-29 09:00:00 - 16:00:00

Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,KOCAVELİLER ÇAMLICA Mah.,MERKEZ BEYRELİ KURTLAR,MERKEZ BEYRELİ Mah. KURTLAR Sk.,MERKEZ FAKIRCALI Mah. KAŞLIOĞLU Sk.,MERKEZ KOCAOĞLANLI KOCAOĞLANLI,MERKEZ KOCAOĞLANLI Mah. KOCAOĞLANLI MERKEZ,MERKEZ KOCAOĞLANLI Mah. KOCAOĞLANLI Sk.,MERKEZ SAPADERE BOGAZDEGIRMEN SK.,MERKEZ TIRILAR BOĞAZDEĞİRMEN,MERKEZ TIRILAR Mah. SAKARAT Sk.,MERKEZ TIRILAR SAKARAT,MERKEZ ÇAMLICA,MERKEZ ÇAMLICA Mah.,MERKEZ ŞIHLAR Mah. DERVİŞLİ Sk. bölgeleri

Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması