ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesinde turizm alanında yeni projeler ve bilimsel çalışmalar üretilmeye tüm hızıyla devam ediliyor. Turizm şehirlerinin başında olan Alanya’nın dijital göçebe turizmi ALKÜ Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi (TURAM) öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Alanya Üniversitesi, ALTSO, ALTAV, ALTİD ve yerel paydaşların iş birliğinde Beach Club Doğanay Otel’de düzenlenen çalıştayda tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Çalıştaya ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ALTSO) Eray Erdem, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Alper Gencelli, ALTİD Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Çekiç, paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler ve turizm uzmanları katıldı.

‘ALANYA AKADEMİK VE TEKNOLOJİK DESTEĞİ SAĞLAYACAK GÜÇTEDİR’

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, çalıştayda yaptığı konuşmada Alanya’nın sadece bir tatil bölgesi değil, 7/24 aktif bir çalışma alanı olması gerektiğini vurguladı, Rektör Türkdoğan, ALKÜ olarak bölgenin turizmine önemli destek sağladıklarını belirterek, “Dijital göçebe dediğimizde sadece bilgisayarını alıp gezenleri değil; güçlü bir internet altyapısına ihtiyaç duyan, 7/24 aktif çalışan profesyonelleri anlamalıyız. Dünyadaki örnekleri incelerken, ‘Dijital Göçebe’ teriminin altını Alanya olarak biz doldurmalıyız. İki üniversitesiyle Alanya, bu akademik ve teknolojik desteği sağlayacak güçtedir. Değişen ve gelişen dünyada ‘dijital göçebe’ teriminin altını Alanya olarak bizim doldurmamız gerekiyor. Bu sürece nasıl bir katkı sağlanabileceği ve nasıl bir tecrübe aktarımı yapılabileceği konusunu herkesin kendi bünyesinde, kendi iş alanında ve kendi sahasında bir platformda toplanıp tartışması Alanya’nın geleceği için çok kıymetlidir. Çalıştayın bölgemize ve sektöre hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Çalıştayda, ALKÜ Turizm Fakültesi öğretim üyesi ve ALKÜ Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Turizmde Dijital Göçebeler Çalışma Grubu Koordinatörü Doç. Dr. Serpil Kocaman, dijital göçebelik yaşam tarzının yarattığı turizm potansiyelinin giderek daha fazla dikkat çektiğini ve bu durumun turizm destinasyonları için yeni fırsatlar yarattığını belirterek düzenlenen çalıştayın önemini vurguladı. Çalıştayda Alanya’nın dijital göçebe potansiyeli çok boyutlu biçimde değerlendirilirken ortak bir vizyon ortaya konuldu. Bunun yanında destinasyon düzeyinde uygulanabilir stratejiler geliştirildi. Yol Haritası sunumu ile başlayan çalıştay, oturumlarla devam etti. Alanya’nın dijital göçebe potansiyeline yönelik güçlü ve zayıf yönleri belirlenerek, fırsat ve tehdit analizleri gerçekleştirilirken ortak bir vizyon belirlendi. Çalıştayda konaklama, altyapı, vize, hukuk ve teşvik, topluluk ve entegrasyon, marka ve uluslararası erişim başlıklarında geliştirme atölyeleri yapıldı. Katılımcılar, bu sürecin sadece bir başlangıç olduğunu ve Alanya'nın yerel dokusunu koruyarak küresel dijital dünyada hak ettiği yeri alacağını belirterek çalıştayı tamamladılar. Çalıştayda Alanya'nın güçlü yanları, kritik boşlukları ve önümüzdeki iki yılda yakalanabilecek fırsatlar haritalandı.

Kaynak: ALKÜ/BÜLTEN