Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya’da, Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu nedeniyle güvenlik ve trafik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin’in açıkladığı planlamaya göre, hem kentte yaşayanlar hem de tatil için gelen yerli ve yabancı turistlerin güvenli bir bayram geçirmesi hedefleniyor. Alanya başta olmak üzere sahil ilçelerinde artan hareketlilik, alınan önlemlerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

10 BİNİ AŞKIN PERSONEL GÖREV BAŞINDA

Vali Şahin, 13 Mart itibarıyla başlayan tedbirlerin 23 Mart’a kadar süreceğini belirtti. Bu kapsamda 2 bin 150 tim ve 10 bin 99 asayiş personeli sahada aktif görev yapıyor. Emniyet birimleri tarafından 222 trafik ekibi oluşturulurken, 73 şahin timi, 295 ekip ve 1179 personel de şehir genelinde konuşlandırıldı.

Özellikle bayramın en yoğun günleri olan 19-23 Mart tarihleri arasında ise 402 ekip ve 3 bin 217 personel görev alacak. Denetimlerde 1 helikopter, 9 insansız hava aracı ve 10 dedektör köpek de aktif olarak kullanılacak.

JANDARMA VE TRAFİK DENETİMLERİ ARTIRILDI

Jandarma ekipleri de bayram süresince sahadaki varlığını artırdı. Günlük 195 tim ve 930 personel ile toplam 845 devriye faaliyeti yürütülüyor. Trafik güvenliği için ise 55 trafik timi ve 135 personel görev yapıyor.

Bayram boyunca toplamda 498 trafik timi ve 1215 trafik personeli özellikle şehirlerarası güzergâhlarda ve turistik bölgelerde denetimlerini sürdürecek. Bu denetimler, Alanya ve Gazipaşa hattında yaşanan yoğunluk açısından da kritik önem taşıyor.

DENİZLERDE DE SIKI KONTROL

Sahil Güvenlik ekipleri de bayram süresince görev başında olacak. 56 deniz ve 56 kara aracıyla 48 farklı noktada toplam 360 personel görev yapacak. Ayrıca bir dalış timi ve narkotik arama köpeği de operasyonlara destek verecek.

Özellikle Alanya, Side ve Kemer gibi yoğun turistik bölgelerde deniz güvenliği denetimleri artırılacak.

VALİ ŞAHİN’DEN TRAFİK UYARISI

Vali Hulusi Şahin, sürücülere önemli uyarılarda bulunarak, hız ve dikkatsizliğin telafisi olmayan sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Şahin, kısa süre kazanmak uğruna risk alınmaması gerektiğini vurgulayarak şu çağrıyı yaptı:

“Trafikte yarışmıyoruz. Birkaç dakika için hayatlarımızı riske atmayalım. Emniyet kemeri sadece ön koltukta değil, tüm koltuklarda takılmalı.”

TURİZMDE HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Antalya’da bayram döneminde turizm hareketliliğinin yüksek olduğunu belirten Şahin, iç turizmin güçlü seyrettiğini ifade etti. Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle İran pazarında düşüş yaşansa da bu açığın yerli turist hareketliliği ile dengelendiği değerlendiriliyor.

Alanya’daki otellerde de bayram doluluk oranlarının arttığı ve esnafın bu hareketlilikten olumlu etkilendiği gözleniyor.

Yetkililer, hem trafik hem de genel güvenlik açısından alınan önlemlerin bayram boyunca aralıksız devam edeceğini bildirdi.