Uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.T., Demirtaş Mahallesi’ndeki evinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

TEKNİK TAKİP SONUÇ VERDİ

Alanya’da uzun süredir aranan bir hükümlü daha yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.T., jandarma ekiplerinin yürüttüğü teknik takip sonucu tespit edildi.

EVİNDE YAKALANDI

Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri, firari hükümlünün Demirtaş Mahallesi’ndeki ikametinde olduğu bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonla Ş.T. adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Bir süredir mahallede sessizdi. Kimse bir şey fark etmedi, ya da fark etmek istemedi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ş.T., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanan hükümlü, cezaevine gönderildi.